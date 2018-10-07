Со дня аннексии Крыма, и начала войны на Востоке Украины прошло уже больше четырёх лет. А тот, кто всё это устроил продолжает оставаться действующим президентом своей страны, видимо, считая себя вправе убивать граждан других государств, отбирая земли, и играя с цивилизованным миром в игру, под названием: "Я буду делать всё, что захочу, пока вы официально не признаете моё право на часть этого мира!" До Путина, последним лидером европейской страны, бросившим вызов мировому сообществу, был Адольф Гитлер. Но, у Гитлера одним из ключевых качеств характера была психопатическая бравурная храбрость, а у Путина, и это безошибочно показывает психолингвистика – лживая, изворотливая трусость, которая лишь подчёркивает его ущербность и, как личности, и как "лидера" государства.

Но обо всём по порядку.

Новости Путин потерял связь с реальностью и готовится к войне

Любой психологический портрет состоит из трёх компонентов:

1) Уровень развития интеллекта.

2) Уровень развития эмоционально-волевой сферы.

3) ИТО – индивидуально-типологические особенности.

Уровень развития интеллекта

При хорошей памяти, аналитическом складе ума и высоком академическом интеллекте дефекты в рассуждениях Путина найти довольно просто. Иногда его спичи напоминают цитаты из старой советской политической пропаганды, когда нашим людям прямо говорили о том, что весь мир делится на чёрное и белое (белое – естественно мы, советский народ!), а злобный запад, во главе с США, только и мечтает о том, чтобы уничтожить нашу великую страну! В добавок к этому, Путин, не стесняясь наступившего 21 века говорит о том, что его интересует система власти века 19-ого, где, вместе с Россией, есть ещё парочка великих стран, а все остальные государства выполняют роль жалкой мелюзги, которую должны разделить между собой на сферы влияния сильные мира сего. Ну и, наконец, сама его идея о том, что великая страна не та которая сильна своей экономикой, наукой и медициной, а та которая сама решает, когда и какие "правила игры" ей соблюдать – выдаёт в Путине тяжёлый, злокачественный идиотизм, и всю его необразованность для современного мира!

Уровень развития эмоционально-волевой сферы

Если кратко, то основные переживания, наполняющие смыслом поступки Путина – это чувство торжества, при достижении ощущения собственной значимости. И чувство гнева, когда люди не проявляют восхищения им, либо проявляют неуважение к нему, как личности! Эти основные чувства, влияющие на настроение, приводят к принятию им различных решений, в рамках его типа личности. Данный тип выражает те особенности в психике вождя, которые возникли в результате долгого и бесконтрольного пребывания на самой вершине власти, при острой нехватке там кислорода – обратной связи о реальном положении дел в стране и мире. Всё это постепенно привело к ещё большей психической деформации, которая лишь усилила его, уже и без того сформированный, тип личностного расстройства.

Тип расстройства "Нарциссический"

Основная, тщательно скрываемая от других, деструктивная черта характера – неуверенность в себе.Вся эмоционально-волевая сфера вождя подчинена его Нарциссическому типу, который, возможно, формировался у него с раннего детства. Особенностью данной патологии является, как я уже сказал, глубинные сомнения в собственной силе, которая компенсируется поиском доказательств личной значимости. Основное стремление нарциссической личности – получение признания своего величия любыми способами! Я говорил и доказывал это много раз, что по своему типу характера Путин не лидер, и никогда им не был! Но, как известно, "короля делает свита". Его образ уверенного в себе, несокрушимого и непогрешимого лидера создавался для своего, российского народа с помощью подконтрольных федеральных СМИ, и умелых политтехнологов, которые, как могли, старались поднять его образ до небес. Но принятие ключевых ответственных решений таким людям, как Путин, всё равно даётся ОЧЕНЬ тяжело!

Как выясняется теперь, решение о захвате Крыма, принималось Путиным в кругу самых надёжных и преданных людей. Ещё один яркий пример неуверенного поведения Путина для Украины, и всего мира – это ЦЕЛЫЙ ГОД(!), который понадобился ему на то, чтобы сознаться пред всеми: в захвате Крыма таки участвовали российские войска, которых он, являя государеву милость, прежде называл вежливыми людьми из, якобы, самообороны полуострова.

Целый год ему был нужен для того, чтобы окончательно поверить, что эта кража ему всё-таки удалась. Ещё одним доказательством неуверенности в себе является "внешняя референция" вождя – это означает, что его самооценка формируется на основании мнения о нём других людей. Именно поэтому на его "прямых линиях с народом" мы часто видели, как поднимается какая-нибудь многодетная мать, или ещё какой-нибудь уважаемый человек, и начинает, вместо вопросов, осыпать Путина комплиментами, рассказывая ему, как они все им восхищаются, и как ему все благодарны за все его "великие добрые дела"! Естественно, все такие хвалебные оды заранее прописывались в сценарии. Ещё раз повторюсь, что для людей с внешним типом референции слушать такие "дифирамбы" в свой адрес, критически важно для поддержания личной самооценки!

Новости Путин привык брать за глотку

Подтип "Параноидно-нарциссический".

Натворив немало добрых дел, и категорически не признавая собственные ошибки и просчёты, Путин честно заработал себе ещё один психологический "пунктик". Дело в том, что при недостатке социальных навыков (а неспособность к адекватной оценке своих поступков, и их последствий для себя и других – это однозначный недостаток), он теперь явно обеспокоен тем, чтобы шарф с табакеркой не стали главным аргументом в руках тех его соратников, которые понесли наибольшие потери в результате его шагов. А это значит, что вождь вынужден, отгораживаться от своих, в первую очередь попавших под западные санкции, "благодарных друзей" всё большим количеством охраны. Вообще его отношения с людьми строятся больше не на логической, рациональной оценке человека, а на эмоциональном восприятии, которое должно вызывать в нём Путине доверие к любой личности. И именно поэтому "враги" для него не так страшны, как "предатели"! Когда его кто-то, как он думает предаёт, для него рушится вся выстроенная им цепь отношений! Для него подобные эксцессы (вспомните историю Григория Родченкова) являются самой сильной фрустрацией (разочарованием), за которую он считает себя вправе жестоко покарать любого, и плюс, это для него момент потери контроля над ситуацией! С этим же связана и его ненависть к настоящей российской оппозиции, в действиях которой он усматривает попытку лишить его вожделенного контроля, над социальными процессами в стране. Тотальный контроль и подозрительность – ещё одна особенность Путина, подчёркивающая его параноидно-нарциссическую натуру!

ИТО (Индивидуально-типологические особенности)

Темперамент у Путина, без сомнений, холерический, с высокой впечатлительностью и высокой импульсивностью. Тем не менее, при помощи врожденных способностей и приобретённых в "Высшей школе КГБ СССР" навыков, Путин обрёл устойчивый социальный психотип под названием "Приспособленец". Благодаря интеллектуальной и эмоциональной гибкости, человек с таким психотипом, способен быстро встроиться в любую ситуацию, обратив себе на пользу возникшие обстоятельства. Тип мышления Путина остаётся иррационально-интуитивным. На шкале "достижение цели – сохранение команды" он всегда выбирает втрое! Как для бывшего "разведчика" ему критически важно иметь рядом людей, максимально преданных ему лично, которым можно смело доверять. Личная лояльность полностью компенсирует их просчёты и проколы при выполнении ими поставленных президентом задач. От этого и пошло знаменитое выражение: "Путин своих не сдаёт!" Ещё одна его особенность – апелляция к абстрактным понятиям, таким, как "справедливость".

Законы для Путина абсолютная условность, как внутренние, так и международные. А вот личное ощущение "несправедливости", как в случае с передачей Крыма Украине – для него является реальным основанием для развязывания кровопролитной войны с братским народом. Из всех средств общения с ним на равных, он понимает только силу большую своей. Также может быть поставлен в тупик с помощью очень нестандартных шагов, которые Путин может воспринимать, как силу, и нестандартность ума своего оппонента.

Кратко подытожу

К большому сожалению высокоразвитые западные страны сегодня стеснены собственными неписанными правилами, и действующими законами, которые пока не позволяют по-настоящему наказать международного агрессора, выбравшего стиль гибридной войны, полностью отрицая нормы и правила поведения сегодняшнего общества.

Моим ответом на самый популярный сегодня вопрос: "Готов ли Путин к настоящей, большой войне??!" будет слово "НЕТ"!Путин не готов к большой войне! Будь по-другому, он не пришёл бы в Украину, которая в тот момент была максимально слаба, а выдвинул бы свои претензии той же Америке, по поводу Аляски. Но и сам вождь понимает, что тягаться на равных со Штатами у него, пользуясь его же дворовым жаргоном, ПУПОК РАЗВЯЖЕТСЯ! В самой же России назвать Путина негодяем и преступником – опасно! За предусмотрена статья 275 УК РФ "Разглашение сведений составляющих государственную тайну" (По ней, кстати, судили Сергея Скрипаля). И тем не менее, я уверен в том, что постепенно, чаша терпения и в самой России, и за её пределами, опрокинется на "великого царька", окатив его тем самым пойлом горестей и бед, которым лично Путин очень любит потчевать других. Поэтому здравый рассудок всё равно победит, и от последнего диктатора Европы останутся лишь воспоминания на школьных уроках истории, да в папках, что будут храниться в старинном голландском городе Гаага…