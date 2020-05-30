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30 мая • обновлено в 22:00
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Трамп вскипел из-за "российского следа" в массовых беспорядках в США

9.8т
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Президент США Дональд Трамп назвал сотрудников американского телеканала CNN "больными лузерами", после того как они выпустили сюжет о причастности России к массовым беспорядкам в Штатах.

Гневное сообщение американский глава опубликовал на своей странице в Twitter. Напомним, протесты в США спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, которого при задержании душил коп.

"Фейк ньюз CNN винит Россию, Россию, Россию. Они больные лузеры с очень плохими рейтингами", – возмутился Трамп.

Он также добавил к сообщению постскриптум, написав: "Не могут винить Китай, потому что им нужны деньги?"

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Infonews

Трамп вскипел из-за "российского следа" в массовых беспорядках в США

Скриншот

Фрагмент эфира CNN о причастности РФ к протестам:

Как писал OBOZREVATEL, на видео, которое спровоцировало волну беспорядков в США, видно задержание афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейский коленом придушил шею мужчины, пока тот лежал на асфальте. Флойд говорил, что не может дышать.

Жена полицейского, который задерживал Флойда, вскоре подала на развод. Массовые протесты в ряде крупных городов США продолжаются уже несколько дней.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
СМИ протест
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