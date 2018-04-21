Протесты в Армении: Саргсян заговорил об отставке

Премьер-министр Армении Серж Саргсян, против назначения которого в стране происходят масштабные протесты, готов покинуть пост.

Однако, это произойдет с его согласия только тогда, когда будут решены определенные проблемы. Об этом сообщает "Интерфакс".

"С моей стороны вступление в должность премьер-министра было обусловлено одним простым обстоятельством. В данном регионе со сложной геополитикой и в период, полный новых вызовов, мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха", – заявил он.

Саргсян отметил, что по его представлениям, указанные проблемы решаемы.

"После этого у руля власти могут встать другие деятели", – сказал он.

Стоит отметить, что днем, 21 апреля, он призвал организатора протестов, лидера оппозиционного движения и депутата парламента Никола Пашиняна к диалогу.

"Все эти события могут привести к непредсказуемым последствиям, ставят под угрозу общественный порядок и наносят ущерб сложной и нежной гармонии армянской общины. Чтобы избежать непоправимых потерь, призываю депутата Национального Собрания Армении Никола Пашиняна пойти на политический диалог и сесть за стол переговоров. Это следует сделать немедленно", - отметил он.

Серж Саргсян Пресс-служба правительства Армении

Позже, Специальная следственная служба Армении сообщила, что один из координаторов демонстраций в Ереване был задержан, передает "Интерфакс-Украина". Его обвинили в организации и проведении незаконных массовых собраний и беспорядков, а также возбудили уголовное дело.

"Григорян и группа лиц не подчинились требованиям полиции прекратить массовое собрание, применили насилие против представителей власти", - отметили в службе.

Вечером, президент Армении Армен Саркисян пришел в сопровождении охраны к протестующим на площадь Республики в центре Еревана, где собрались несколько тысяч человек против Саргсяна. Его встретили аплодисментами. Отмечается, что президент страны и Пашинян пожали друг другу руки.

Как сообщал "Обозреватель", массовые протесты охватили 16 апреля до голосования парламента за назначение Сержа Саргсяна на должность премьер-министра страны. 17 апреля в Армении началась "бархатная" революция.