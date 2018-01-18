Пропагандисты Путина припугнули "Л/ДНР" расстрелами

Обсуждая закон о реинтеграции Донбасса, пропагандисты КремльТВ выдали фейк о том, что народные депутаты Украины с трибуны Верховной Рады призывают к расстрелам всех людей, которые работают на территории "Л/ДНР".

В частности, об этом заявил российский политолог Владимир Корнилов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Прямо вообще с трибуны заявили о том, что надо расстреливать коллаборационистов. Под это понятие они подвели даже рядовых сотрудников бюджетных учреждений в "ДНР" и "ЛНР", — сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский политолог Дмитрий Куликов солгал на КремльТВ о том, что в Украине орудуют "бандеровские банды", которые якобы готовы убивать всех своих оппонентов и являются главной преградой для нормализации отношений с Россией.