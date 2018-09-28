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Елена Рыковцева
Елена Рыковцева
Журналист, обозреватель Радио СвободаВсе статьи автора

Пропагандисты очнулись от шока

3.5т

Очнулись от шока.

Эфир 23-часового выпуска Вестей наводнили физиогномисты. Коршунами насели на фотки Чепиги (он же "Боширов"), выложенные Инсайдером.

- У младшего голова лампочкой, а у старшего не лампочкой. У младшего бровь с проплешинкой, у старшего без проплешинки, у младшего рот по центру, у старшего он сдвинут влево!! Выфсёврети!!!! Это разные люди - Чепига и Боширов!!!

Кароч, заголосили. А чего голосить? Ну разные люди - давайте покажите нам Чепигу. Боширова Путин вытащил из цилиндра - пусть теперь вытащит за уши (за голову-лампочку) Чепигу.

Новости
Господин Путин, это цугцванг!

Просто заткнитесь со своиvb физиогномистами - и покажите нам Героя России Чепигу Анатолия Владимировича. Может, какой пионерский (или кто они сейчас) отряд захочет присвоить себе его имя. Покажите!

Вот даже Кремль ведет себя сдержаннее. - Мы разберемся. Мы поищем списки награжденных Героев! - обещает Песков. Правда, он не обещает нас с этими списками познакомить, но, по крайней мере, не вопит про голову-лампочку. Надо признать, что иногда президентский пресс-секретарь выглядит чуть менее дебильно его подведомственной телевизионной тусовки во главе с Добродеевым О.Б.

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Автор
Елена РыковцеваЕлена Рыковцева
Темы
российская пропагандаОтравление Скрипаля
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Елены Рыковцевой
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Ну нельзя же всей россии и миру предъявить героя россии...он же "герой". Когда нибудь мы все будем смеяться над этими "гениями" во власти россии, которые довели страну до такого позора, а россияне будут винить того же птн во всех бедах также, как сегодня его боготворят..это в россии не впервой!
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