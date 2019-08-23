Российский пропагандист, политолог Алексей Мартынов устроил истерику на российском пропагандистском телевидении из-за украинских исторических личностей.

Обсуждая новый проект Украинского института национальной памяти "Фактор свободы", в котором смоделировали страницы выдающихся борцов за волю Украины в соцсетях, он едва ли не с кулаками набросился на журналистку Янину Соколовскую. Инцидент произошел в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Скандал начался с того, что Соколовская назвала Ивана Мазепу и Симона Петлюру великими мыслителями своего времени. Именно после этих слов и взорвался возмущениями рупор Кремля.

Скандал на российском телевидении Скриншот видео

"О чем вы говорите, девушка? Дорогая моя! На странице Симона Петлюры не хватает фотографии 70 тысяч убитых им евреев, беременных женщин, маленьких детей! Новорожденных кидали в огонь! Что вы несете?! Вы вообще там с ума сошли! И вообще выйдите из этой студии!" – разъяренно кричал он на украинку, которая подошла к нему, чтобы попросить замолчать и дать ей высказаться.

Но Мартынов не собирался брать себя в руки и продолжил бросаться на оппонентку, не сдерживая своей агрессии.

"Отойдите отсюда и не вынуждайте меня орать на женщину! Зачем вы сюда едете? Вы фашисты, понятно?!" – не успокаивался путинский пособник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мартынов поскандалил с частым украинским гостем российских эфиров Гордеем Беловым. Поводом стало оскорбление, сказанное кремлевским пропагандистом, – он назвал Украину государством-вирусом.

В свою очередь Соколовская публично унизила одиозного российского сенатора Франца Клинцевича после его оскорбительных высказываний в адрес Украины в прямом эфире. Поводом для конфликта стал спор о войне на Донбассе и аннексии Крыма.

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