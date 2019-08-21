Пропагандист не интересен: Лавров "наехал" на европейского журналиста из-за пленных украинцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался отвечать на вопрос о возвращении 24 пленных украинских моряков, незаконно удерживаемых в РФ.
Об этом сообщает "РИА Новости". Так, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров Лаврова с его коллегой из ФРГ Хайко Маасом один из немецких журналистов спросил о судьбе пленных.
В ответ на это Лавров назвал захваченных моряков преступниками, посоветовав журналисту поинтересоваться ситуацией с арестом главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
"Но тем не менее [моряки] это люди, у них семьи, они выполняли преступный, опасный приказ... Вы же не моряк, наверное? Вы журналист.
Есть ваш товарищ по цеху, он журналист – его фамилия Вышинский. Он не прорывался через Керченский пролив наперекор всем нормам и правилам, он никого не трогал, никому ничего не запрещал, он просто писал репортажи. И за то, что он писал репортажи из Киева, его обвинили в государственной измене", – сказал Лавров.
Сергей Лавров
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 мая 2018 года СБУ провела обыски в офисе издания "РИА Новости Украина", в результате которых был задержан Вышинский.
Против него открыли уголовное производство по статье "Государственная измена", также ему инкриминируют действия, направленные на свержение конституционного строя (ч.3 ст.109 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность (ч.2 ст.110 УК Украины). Сам подозреваемый обвинения отрицает.
При обысках у Вышинского нашли российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Задержанный журналист в 2014 году получил российскую медаль "За заслуги перед отечеством" за освещение аннексии Крыма.
17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права на залог.
Позже он публично попросил лишить его гражданства Украины и предоставить российское.
В июле 2019-го Офис президента Украины предложил обмен Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.
Кирилл Вышинский
Фокус.ua
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