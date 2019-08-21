Пропагандист не интересен: Лавров "наехал" на европейского журналиста из-за пленных украинцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался отвечать на вопрос о возвращении 24 пленных украинских моряков, незаконно удерживаемых в РФ.

Об этом сообщает "РИА Новости". Так, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров Лаврова с его коллегой из ФРГ Хайко Маасом один из немецких журналистов спросил о судьбе пленных.

В ответ на это Лавров назвал захваченных моряков преступниками, посоветовав журналисту поинтересоваться ситуацией с арестом главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Но тем не менее [моряки] это люди, у них семьи, они выполняли преступный, опасный приказ... Вы же не моряк, наверное? Вы журналист.

Есть ваш товарищ по цеху, он журналист – его фамилия Вышинский. Он не прорывался через Керченский пролив наперекор всем нормам и правилам, он никого не трогал, никому ничего не запрещал, он просто писал репортажи. И за то, что он писал репортажи из Киева, его обвинили в государственной измене", – сказал Лавров.

Сергей Лавров

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кирилл Вышинский Фокус.ua

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