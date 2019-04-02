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"Проглотил" многоэтажки: аномальный смерч в Малайзии попал на видео

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В Малайзии попал на видео аномальный водяной смерч, который обрушился на один из городов, расположенный на Малаккском полуострове.

На кадрах, которые сняли местные жители, видно, как огромный столб смерча уходит в воду, а затем буквально нависает над многоэтажными зданиями.

Необычное природное явление стало причиной повреждения кровли множества зданий.

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"Проглотил" многоэтажки: аномальный смерч в Малайзии попал на видео

Скриншот с видео

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США пользователи соцсетей выложили кадры с видеорегистраторов, где видно, как огромный голубой шар, пролетая, сгорает в атмосфере.

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Место
Малайзия
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