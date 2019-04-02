"Проглотил" многоэтажки: аномальный смерч в Малайзии попал на видео

В Малайзии попал на видео аномальный водяной смерч, который обрушился на один из городов, расположенный на Малаккском полуострове.

На кадрах, которые сняли местные жители, видно, как огромный столб смерча уходит в воду, а затем буквально нависает над многоэтажными зданиями.

Необычное природное явление стало причиной повреждения кровли множества зданий.

Скриншот с видео

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Аномальный #смерч засняли в малайзийском штате #Пенанг. Огромный водяной столб приблизился к многоэтажкам и буквально навис над ними. pic.twitter.com/wWGROJtsWz — IZ.RU (@izvestia_ru) 2 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США пользователи соцсетей выложили кадры с видеорегистраторов, где видно, как огромный голубой шар, пролетая, сгорает в атмосфере.

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