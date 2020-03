Признаки COVID-19 показали на УЗИ: как выглядит поражение коронавирусом

Врач из Мадрида Йель Тун Чен, который заразился коронавирусом, поделился наиболее подробным описанием течения болезни, которая к нынешнему времени поразила более 174 тысяч человек и забрала жизни свыше 7000 людей по всему миру.

Испанский медик почувствовал недомогание еще в начале марта, после работы с пациентами с COVID-19. Уже через два дня, подтвердив свой диагноз, он ушел на карантин и начал вести в Twitter тред о китайском вирусе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, он каждый день описывает свое состояние и отвечает на вопросы о симптомах, а также способах лечения вируса. И получил такую поддержку, которую сам не ожидал. Его советы стали очень популярными в сети.

Как пишет LBC News, 35-летний Йель Тун Чен работает врачом в отделении скорой медицинской помощи в Мадриде. Он почувствовал себя неладно 6 марта, после работы с больными на коронавирус. Мужчина сразу же заподозрил у себя эту болезнь и забеспокоился, так как не хотел заразить своих супругу и детей.

"Получив диагноз, Йель устроил себе карантин в доме: закрылся в комнате и с тех пор не контактировал ни с кем из родных. А тред о том, что с ним происходит, Чен запустил на следующий день после новости о недуге", – говорится в материале.

Врач прикрепил к посту видео ультразвукового исследования легких, которое снял с помощью специального прибора УЗИ, что подключается к смартфону.

По словам Чена, на второй день его симптомы – кашель, боли в горле и голове – облегчились, при этом затруднение дыхания и боль в груди отсутствовали. Однако УЗИ все еще показало темные пятна в легких Йеля, указывающие на начало пневмонии, то есть распространенного последствия COVID-19.

В других публикациях он тоже показывал такие ролики. 12 марта Чен заметил у себя сильную слабость. А на девятый день болезни, 17 марта, отметил, что чувствует себя немного лучше.

"Больше кашля. Никаких симптомов одышки. Лихорадки нет", – написал он под роликом ультразвукового исследования легких, добавив, что результат пока не изменился.

Day 9 after #COVID diagnosis. Feeling slightly better. More cough. No dyspnea or red flag symptoms. No fever. SpO2 97%. #POCUS update: similar to yesterday. Left lower & lateral with thick pleural line & focal B-lines. On paracetamol + HCQ. #mycoviddiary @TomasVillen

@acam_acam pic.twitter.com/51K6z5tgU3