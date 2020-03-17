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17 марта • обновлено в 13:47
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Признаки COVID-19 показали на УЗИ: как выглядит поражение коронавирусом

3.6т
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Врач из Мадрида Йель Тун Чен, который заразился коронавирусом, поделился наиболее подробным описанием течения болезни, которая к нынешнему времени поразила более 174 тысяч человек и забрала жизни свыше 7000 людей по всему миру.

Испанский медик почувствовал недомогание еще в начале марта, после работы с пациентами с COVID-19. Уже через два дня, подтвердив свой диагноз, он ушел на карантин и начал вести в Twitter тред о китайском вирусе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, он каждый день описывает свое состояние и отвечает на вопросы о симптомах, а также способах лечения вируса. И получил такую поддержку, которую сам не ожидал. Его советы стали очень популярными в сети.

Йель Тун Чен

Йель Тун Чен

twitter.com/yaletung

Как пишет LBC News, 35-летний Йель Тун Чен работает врачом в отделении скорой медицинской помощи в Мадриде. Он почувствовал себя неладно 6 марта, после работы с больными на коронавирус. Мужчина сразу же заподозрил у себя эту болезнь и забеспокоился, так как не хотел заразить своих супругу и детей.

"Получив диагноз, Йель устроил себе карантин в доме: закрылся в комнате и с тех пор не контактировал ни с кем из родных. А тред о том, что с ним происходит, Чен запустил на следующий день после новости о недуге", – говорится в материале.

Врач прикрепил к посту видео ультразвукового исследования легких, которое снял с помощью специального прибора УЗИ, что подключается к смартфону.

Коронавирус на снимке ультразвукового исследования легких

Коронавирус на снимке ультразвукового исследования легких

twitter.com/yaletung

По словам Чена, на второй день его симптомы – кашель, боли в горле и голове – облегчились, при этом затруднение дыхания и боль в груди отсутствовали. Однако УЗИ все еще показало темные пятна в легких Йеля, указывающие на начало пневмонии, то есть распространенного последствия COVID-19.

В других публикациях он тоже показывал такие ролики. 12 марта Чен заметил у себя сильную слабость. А на девятый день болезни, 17 марта, отметил, что чувствует себя немного лучше.

"Больше кашля. Никаких симптомов одышки. Лихорадки нет", – написал он под роликом ультразвукового исследования легких, добавив, что результат пока не изменился.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пациенты, которые то заразились коронавирусом COVID-19, и их родственники рассказали о том, как протекает заболевание и что при этом испытывает больной.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Испания Мадрид
Теги
врачи вирус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Если этот Линь испанец, то я король Георг. Где взять такую насадку УЗИ для Смартфона?
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Журба Валентина
Журба Валентина
а спайки откуда, если пневмония недавно образовалась?
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