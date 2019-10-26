"Приступим с Россией!" Турция анонсировала новую военную операцию в Сирии

Анкара намерена начать новую военную операцию на северо-востоке Сирии с целью освобождения от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.

Как сообщает NTV, об этом в субботу, 26 октября, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, напомнив о договоренностях, заключенных с Россией, по созданию безопасной территории глубиной 30 километров и протяженностью 340 километров.

"Затем мы с Россией приступим к совместному патрулированию. Если в течение [отведенных им] 150 часов территории не будут очищены от террористов, то за этот процесс возьмемся мы", — заявил Эрдоган.

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Реджеп Тайип Эрдоган DW

Он также пригрозил открыть границы для сирийских беженцев, если Европа "не сдержит свои обещания".Также он напомнил об обещании США, что курдские формирования отойдут от границы с Сирией, чего в действительности не произошло.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 октября Турция прекратила военную операцию в Сирии в связи с завершением выведения курдских боевиков из "безопасной зоны".

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