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3 декабря • обновлено в 23:11
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"Она убивает людей!" Пристайко сделал громкое заявление о террористической России в НАТО

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия занимается терроризмом на государственном уровне.

Таким образом он ответил на конференции NATO Engages в Лондоне во вторник, 3 декабря, на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не Россия, а терроризм является самой большой угрозой НАТО, передает "Интерфакс-Украина".

"Террорист это тот, кто использует насилие для достижения политического чего-то. Как вы можете сказать, что Россия не делает того же? Она убивает людей в Украине, грозит биологического и химического оружия в Европе. Для чего? Просто для того, чтобы потратить какие-то ресурсы, чтобы уменьшить количество химического оружия? Нет. Они пытаются достичь каких-то политических целей. Это терроризм на очень высоком государственном уровне", – заявил Пристайко.

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Пристайко сделал громкое заявление о России в НАТО

Пристайко сделал громкое заявление о России в НАТО

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Напомним, Макрон ранее призвал более тесно сотрудничать с Россией. "Является ли Россия нашим врагом? Я так не считаю", – заявил он после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, добавив, что общим врагом Альянса является "терроризм".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пристайко заявил, что нерешительность НАТО во время Бухарестского саммита в 2008 году позволила России развязать войны в Грузии и Украине.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Вадим Пристайко Эммануэль Макрон
Место
Украина
Тег
НАТО
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
Ирак ,Югославия,итд итп.
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семенов Александр
семенов Александр
Это чугункин в него вселился,
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Громозека Иван
Громозека Иван
семенов Александр, ага, вместе со свинусом Педрилой
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0
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
наебка ,друг чекиста.
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