"Прикрывать опасное направление": печально известный истребитель Путина отправят в Крым

Первые хваленые российские истребители Су-27 может получить 8-й истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии (севастопольский аэродром Бельбек, аннексированный Крым).

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ. Еще один претендент – 1-я смешанная авиационная дивизия (краснодарский Крымск).

"В первую очередь новая техника поступает туда, где необходимо прикрывать опасное направление, а в частях и соединениях на вооружении находятся устаревшие модификации самолетов. Например, в Краснодарском крае на авиабазе в Крымске основной истребитель — уже устаревший Су-27. При этом обстановка в зоне ответственности этих самолетов достаточно напряженная", — сказал бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Су-27

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США разгромили самолеты Су-57, которыми так хвастается Россия и от партнерского производства которых отказалась Индия. Эксперты пришли к выводу, что по своим летно-техническим характеристикам они уступают американским F-35.

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