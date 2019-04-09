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"Прикрывать опасное направление": печально известный истребитель Путина отправят в Крым

1.5тЧитать материал на украинском

Первые хваленые российские истребители Су-27 может получить 8-й истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии (севастопольский аэродром Бельбек, аннексированный Крым).

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ. Еще один претендент – 1-я смешанная авиационная дивизия (краснодарский Крымск).

"В первую очередь новая техника поступает туда, где необходимо прикрывать опасное направление, а в частях и соединениях на вооружении находятся устаревшие модификации самолетов. Например, в Краснодарском крае на авиабазе в Крымске основной истребитель — уже устаревший Су-27. При этом обстановка в зоне ответственности этих самолетов достаточно напряженная", — сказал бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

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Су-27

Су-27

"Прикрывать опасное направление": печально известный истребитель Путина отправят в Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США разгромили самолеты Су-57, которыми так хвастается Россия и от партнерского производства которых отказалась Индия. Эксперты пришли к выводу, что по своим летно-техническим характеристикам они уступают американским F-35.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Тег
Новости России
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andrei andrei
andrei andrei
Селюки как всегда, все попутали. В Крым поступают новейшие серийные Су-57 пятого поколения.
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andrei andrei
andrei andrei
Хохложопье, и чем же он так печален?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Потренируются на нерабах
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