Пригласил Лукашенко: эксперты ВОЗ прибыли в Беларусь из-за коронавируса

Вечером 7 апреля в Беларусь прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения из трех экспертов из-за COVID-19.

Как сообщил Минздрав государства, специалистов пригласил президент Александр Лукашенко.

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Специалисты на месте оценят реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализируют подходы к оказанию медпомощи.

Планируется, что эксперты посетят учреждения здравоохранения Минска, а также Минской и Витебской областей.

Состоянием на вечер 7 апреля в Беларуси обнаружен 861 случай заболевания COVID-19: 13 летальных, еще 54 человека вылечились.

Александр Лукашенко Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко жестко выступил против введения карантина в Беларуси, заявив, что у страны могут появиться огромные экономические проблемы.

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