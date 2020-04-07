Пригласил Лукашенко: эксперты ВОЗ прибыли в Беларусь из-за коронавируса

Вечером 7 апреля в Беларусь прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения из трех экспертов из-за COVID-19.
Как сообщил Минздрав государства, специалистов пригласил президент Александр Лукашенко.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Специалисты на месте оценят реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализируют подходы к оказанию медпомощи.
Планируется, что эксперты посетят учреждения здравоохранения Минска, а также Минской и Витебской областей.
Состоянием на вечер 7 апреля в Беларуси обнаружен 861 случай заболевания COVID-19: 13 летальных, еще 54 человека вылечились.
Александр Лукашенко
Коллаж
Как писал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко жестко выступил против введения карантина в Беларуси, заявив, что у страны могут появиться огромные экономические проблемы.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.