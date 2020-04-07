Главная Новости
7 апреля • обновлено в 23:20
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Пригласил Лукашенко: эксперты ВОЗ прибыли в Беларусь из-за коронавируса

3.2т
Читать материал на украинском

Вечером 7 апреля в Беларусь прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения из трех экспертов из-за COVID-19.

Как сообщил Минздрав государства, специалистов пригласил президент Александр Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Специалисты на месте оценят реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализируют подходы к оказанию медпомощи.

Планируется, что эксперты посетят учреждения здравоохранения Минска, а также Минской и Витебской областей.

Состоянием на вечер 7 апреля в Беларуси обнаружен 861 случай заболевания COVID-19: 13 летальных, еще 54 человека вылечились.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко жестко выступил против введения карантина в Беларуси, заявив, что у страны могут появиться огромные экономические проблемы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
5
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели почти 1,4 миллиона человек, погибли – более 80 тысяч.

  • Трамп раскритиковал ВОЗ из-за запоздалой реакции по ситуации с пандемией в Китае.

  • В СНБО рассказали, об окончании карантина в Украине.

  • В Китае успешно применили метод лечения коронавируса с помощью плазмы – результат за 3 дня.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги