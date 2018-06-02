При Трампе в США стало больше нищих - ООН

Проблема бедности в США усугубилась с приходом к власти Дональда Трампа, а разрыв между нищими и богатыми увеличился.

Об этом заявил эксперт ООН по правам человека Филипп Элстон, передает "Голос Америки".

Он отметил, что социальные выплаты в США сокращаются, при этом налоговая реформа президента привела к увеличению доходов богатых, что еще сильней усилило социальное неравенство.

"Политика, проводившаяся в течение прошлого года, сознательно разработана таким образом, чтобы устранить основные средства защиты от самых бедных, наказать тех, кто не занят трудоустройством, и сделать даже основную медицинскую помощь преимуществом, а не правом гражданства", - подчеркнул эксперт.

По его данным, около 41 млн американцев живет в бедности, из которых 18,5 млн - в условиях крайней бедности. Кроме того, беден каждый третий ребенок в стране. В США также самый высокий уровень бедности среди молодежи среди промышленно развитых стран.

В то же время, данные Бюро переписи населения США, на которые он ссылался, охватывают период с 2016 года. При этом эксперт не предоставил никаких сравнительных данных по уровню бедности до и после вступления Дональда Трампа в должность президента в январе 2017 года.

Филипп Элстон, который является профессором права Нью-Йоркского университета представит свой доклад Совету по правам человека ООН в конце июня.

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