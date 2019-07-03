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Премьер Нидерландов признался в "тайной" встрече с Путиным по MH17

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте признался, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing-777 на Донбассе на полях саммита G20.

При этом он отказался сообщить подробности разговора, передает NL Times. "Обсуждение должно оставаться конфиденциальным, в том числе из-за чрезвычайно высокой деликатности темы", — оправдался он.

В то же время СМИ обратили внимание на то, что на сайте Кремля не упоминается о встрече Путина и голландского политика. "Видимо, разговор с Рютте был настолько несущественным для российской стороны, что о нем даже не упомянули", — пишет немецкое издание Heise.

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Марк Рютте и Владимир Путин

Марк Рютте и Владимир Путин

Lenta.ru

На сайте правительства Нидерландов также не сообщается об их разговоре.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

  • Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.

  • "Бук" принадлежал 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому перевозили установку.

  • Bellingcat назвала имена подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

  • Один из подозреваемых Сергей "Хмурый" Дубинский отреагировал на обвинения, открестившись от причастности.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персоны
Владимир ПутинМарк Рютте
Место
Нидерланды
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
С руководством Укрорейха никто не встречается, приговорили салоедов.
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2
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Пигин Макс
Пигин Макс
Видимо у Нидерландов проснулась национальная гордость. Решились наказать реальных виновных, а не тех, которые выгодны Западу.
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
О сколько нам ошибок трудных Готовит информационный мир И Путин-сын ошибок трудных И Рютте и другие иже с ним !
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