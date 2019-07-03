Премьер Нидерландов признался в "тайной" встрече с Путиным по MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте признался, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing-777 на Донбассе на полях саммита G20.

При этом он отказался сообщить подробности разговора, передает NL Times. "Обсуждение должно оставаться конфиденциальным, в том числе из-за чрезвычайно высокой деликатности темы", — оправдался он.

В то же время СМИ обратили внимание на то, что на сайте Кремля не упоминается о встрече Путина и голландского политика. "Видимо, разговор с Рютте был настолько несущественным для российской стороны, что о нем даже не упомянули", — пишет немецкое издание Heise.

Марк Рютте и Владимир Путин Lenta.ru

На сайте правительства Нидерландов также не сообщается об их разговоре.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.

"Бук" принадлежал 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому перевозили установку.

Bellingcat назвала имена подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

Один из подозреваемых Сергей "Хмурый" Дубинский отреагировал на обвинения, открестившись от причастности.

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