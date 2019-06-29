"Прекрасный человек!" Трамп рассыпался в комплиментах Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с главой России Владимиром Путиным прошли очень хорошо.

По его словам, им удалось обсудить торговлю между странами. Такое заявление прозвучало в эфире телеканала "Россия 24".

При этом Трамп похвалил Путина: "Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча. У нас должна быть торговля — между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он прекрасный человек".

Владимир Путин и Дональд Трамп "Ведомости"

Трамп о Путине: Он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое! pic.twitter.com/PfO5prrC6T — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 июня 2019 г.

В свою очередь Путин так прокомментировал беседу: "Хорошая встреча. Очень деловая, прагматичная".

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на полях саммита G20 в Японии обсудили Украину и Сирию. Также поднимались вопросы стратегической стабильности.

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