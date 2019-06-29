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"Прекрасный человек!" Трамп рассыпался в комплиментах Путину

6.2тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с главой России Владимиром Путиным прошли очень хорошо.

По его словам, им удалось обсудить торговлю между странами. Такое заявление прозвучало в эфире телеканала "Россия 24".

При этом Трамп похвалил Путина: "Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча. У нас должна быть торговля — между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он прекрасный человек".

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

"Ведомости"

В свою очередь Путин так прокомментировал беседу: "Хорошая встреча. Очень деловая, прагматичная".

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на полях саммита G20 в Японии обсудили Украину и Сирию. Также поднимались вопросы стратегической стабильности.

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Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Дональд, а что вы думаете по поводу Украины? Украина? Владимир, а это что?
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2
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Николаев Олег
Николаев Олег
This is a ZRADA
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Александров Сергей
Александров Сергей
Встретились два Мировых Лидера, обсудили свои вопросы, не подрались, не разругались, не дали друг другу взятки. Для хох-лов это настолько дико, что тут же идут сообщения о каких-то "комплиментах"!
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