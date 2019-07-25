Прекращены все соглашения: Палестина отказалась от мира с Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о приостановлении всех мирных соглашений с Израилем.

Такое решение он принял по итогам экстренного заседания правительства в четверг, 25 июля, пишет WAFA.

"Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме. Все, что делает израильское государство, является незаконным и недействительным", – сказал он, комментируя снос Израилем 10 палестинских зданий в районе Сур-Бахер, в результате которых палестинские гражданские лица были перемещены.

Махмуд Аббас holocaustrevisionism.blogspot.com

Он заверил, что Палестина стремится к установлению мира на своих территориях.

"Но это не означает, что мы принимаем статус-кво или сдаемся оккупантам. Мы не сдадимся и не будем сосуществовать с оккупацией, и мы не примем "сделку века". Палестина и Иерусалим не продаются. Это не сделка с недвижимостью в риелторской компании", - подчеркнул лидер Палестины.

Аббас также заявил, что "не будет ни мира, ни безопасности, ни стабильности в регионе и мире без того, чтобы люди полностью реализовали свои права".

"Независимо от того, сколько времени это займет, отвратительная оккупация будет побеждена и наше будущее государство будет независимым", – резюмировал он.

Израиль Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве Египта.

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