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Наталья Гулевская
Наталья Гулевская
Российский политик Все статьи автора

Предсказать дальнейшую участь вставшего с колен "русского мира" невозможно

6.3т

Продолжая тему выборов, хотела бы остановиться на существенной особенности путинского режима, чтобы попытаться спасти незапятнанных граждан России.

Все, так называемые несистемные оппозиционные политики и общественные деятели, призывающие несогласных с режимом Путина принимать участие в несанкционированных протестах и уличной активности, сознательно умалчивают о бесполезности и опасности таких мероприятий. В России произошла необратимая мутация построения государственной власти, и вместо институционального построения вертикали власти чекисты выстроили автономные преступные анклавы из базовых министерств и ведомственных учреждений, что фактически минимизирует возможность так называемого "дворцового переворота".

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Спецслужбы рухнувшего античесловеческого тоталитарного режима не только узурпировали и захватили высшую власть в государстве, они еще заполонили своей личной агентурой всю госструктуру управления государством. На территории России больше нет закона как объединяющего критерия, а вместо правовых механизмов сплошная имитация и фальсификация. Не нужно искать аналогий ни в историческом прошлом, ни в неспокойном настоящем. Такого разгула криминала еще не знала история человечества. Даже в Северной Корее, на сегодняшний день самом людоедском режиме на планете, и там за порогом кабинета Ким Чен Ына, закон и правовой порядок, регулирующий жизнь северокорейского народа, имеет свою исключительную значимость.

То, что создал Путин с сотоварищами, невозможно соотнести ни к одному известному на сегодняшний день режиму, и поэтому спрогнозировать или предсказать дальнейшую участь вставшего с колен одухотворенного "русского мира" попросту невозможно.

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Абсурдные заявления фейковых "оппозиционных" политиков, призывающих стать наблюдателями на избирательных участках, чтобы попытаться сделать максимально честный подсчет голосов на неправомерных и антиконституционных выборах, выглядят сюрреалистично. И тем не менее такие призывы находят своих последователей. Население целенаправленно сводят с ума и прививают неизлечимую шизофрению. Призывая своих сторонников к забастовке избирателей, Навальный предлагает это действо осуществить в виде наблюдения и контроля за явкой в имитации выборов.

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Этот поколенческий виток российской истории, видимо, не предусматривает ни демократизации, ни кардинальных изменений. Уже весь мыслящий потенциал постсоветской России в большинстве своем покинул территорию реставрированного ГУЛАГа, а подрастающее поколение будет без труда инфицировано вирусом шовинизма, империализма и прочих ксенофобий. До полного разрыва с цивилизованным миром остается не так уж много времени, и если нет сил и желания бороться за себя, то, пока еще не поздно, хотя бы попытайтесь спасти своих детей и внуков с этого тонущего "Титаника".

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Автор
Наталья ГулевскаяНаталья Гулевская
Место
Россия
Источник
Источник:opentown.org
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