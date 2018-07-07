"Предки обезьян": на росТВ оскорбили украинцев

Российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов едко высказался об истории украинцев, нелепо пошутив о том, что они были предками обезьян, от которых уже произошли все остальные люди (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Своим идиотским высказыванием он решил продемонстрировать возмущение из-за желания украинского народа отказаться от пропагандистской теории единства с россиянами и зависимости от них. Циничная фраза Куликова прозвучала в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Сначала появились древние укры, потом от них обезьяны, а уже от обезьян все остальные люди, если следовать теории Дарвина, понимаете?" — ехидно сказал путинский подхалим, который регулярно выступает на российском телевидении с антиукраинскими высказываниями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев сравнил Украину с шакалом и заявил, что в ней живут "конченые нацисты".