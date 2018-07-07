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"Предки обезьян": на росТВ оскорбили украинцев

3.3тЧитать новость на украинском

Российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов едко высказался об истории украинцев, нелепо пошутив о том, что они были предками обезьян, от которых уже произошли все остальные люди (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Своим идиотским высказыванием он решил продемонстрировать возмущение из-за желания украинского народа отказаться от пропагандистской теории единства с россиянами и зависимости от них. Циничная фраза Куликова прозвучала в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Сначала появились древние укры, потом от них обезьяны, а уже от обезьян все остальные люди, если следовать теории Дарвина, понимаете?" — ехидно сказал путинский подхалим, который регулярно выступает на российском телевидении с антиукраинскими высказываниями.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев сравнил Украину с шакалом и заявил, что в ней живут "конченые нацисты".

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Куликов тем самым в очередной раз высмеял бредни укропитеков о каком-то древнем, отдельном от русского укроинском народе, о котором нет упоминаний в истории.Тот же Филипп Орлик употребляет словосочетания: Народ Малороссийский, Малая Россия отчизна наша, отчизна Малороссийская, сынов Малороссийских и т.д.
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
а что еще от пациентов палаты #6 можно ожидать? Только оскорблений и воинственной невежественнсти!
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
посмеялся с лаптей,если мы от обезьян то от кого лишнехромосомные от марсиан
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