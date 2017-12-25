Позорно бежали: разоблачена важная историческая ложь России

О том, что русские проиграли Бородино, стало известно еще в день битвы, однако советская пропаганда долгие годы подавала это событие чуть ли не как победу РФ.

Разоблачительное исследование презентовал российский историк Евгений Понасенков, передают "Новые известия".

"Если Бородино стало победой русских, то почему они бежали и сдали Москву без боя? Все очевидно: русские не просто проиграли Бородино, русская армия была практически уничтожена. Кутузов потерял в Бородине 53 тысячи солдат. Всего у него было 155 тысяч, из них 115 – регулярная армия, 10 тысяч казаков, и остальные - ополченцы. То есть он потерял почти половину регулярной армии. И говорить, что Кутузов сохранил армию – это абсолютный бред! После сражения началось ещё и полное разложение: половина остатков армии ушла в мародеры, которые грабили русские города и села. Я публикую множество донесений об этом, которые Кутузов слал царю, а также его приказы расправляться с дезертирами", - объяснил он.

По его словам, по такой же схеме Россия исказила кучу исторических фактов, подтасовав их так, как выгодно было именно ей.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России сообщили детали "гибридной капитуляции" Кремля на Донбассе.