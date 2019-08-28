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"Позор!" Россия ополчилась еще против одного "антипутинского" сенатора США

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Американский сенатор от Республиканской партии Крис Мерфи не смог получить визу для въезда в Россию.

"К сожалению, российское правительство еще больше изолирует свою страну, блокируя наш визит", — говорится в заявлении Мерфи, распространенном пресс-службой американского политика.

По его мнению, Россия и США как две крупнейшие ядерные державы ответственны за мировую безопасность и должны избегать конфликтов друг с другом.

Крис Мерфи

Крис Мерфи

murphy.senate.gov

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"Позор, что Россия не заинтересована в диалоге ", — добавил сенатор.

Крис Мерфи также известен своими критическими заявлениями в адрес Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенатор Рон Джонсон из штата Висконсин получил отказ Москвы в запросе на въездную визу в составе делегации Конгресса США. При этом пресс-служба российской дипмиссии заявила, что американский сенатор якобы не обращался в посольство РФ в Вашингтоне и не информировал о намерении посетить Россию.

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Россия Москва
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
"российское правительство еще больше изолирует свою страну, блокируя наш визит; позор, что Россия не заинтересована в диалоге " Американская исключительность это заболевание мозга:достаточно ознакомиться со списком лидеров, встречавшихся с президентом России, чтобы понять:вскукареки про изоляцию это бред сивой кобылы.И про отказ от диалога будет вякать существо из страны, вводящей против России санкции под надуманными предлогами, высылающей российских дипломатов и выходящей из противоракетных договоров . И вообще, ты сначала поливаешь Россию грязью, голосуешь за санкции против неё, а потом собираешься в Россию ехать.Нах. ты здесь нужен?
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Putin Serjio
Putin Serjio
А зачем он собрался к нам? Чего забыл? Пусть лучше в нэньку едет
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