"Позор!" Россия ополчилась еще против одного "антипутинского" сенатора США

Американский сенатор от Республиканской партии Крис Мерфи не смог получить визу для въезда в Россию.

"К сожалению, российское правительство еще больше изолирует свою страну, блокируя наш визит", — говорится в заявлении Мерфи, распространенном пресс-службой американского политика.

По его мнению, Россия и США как две крупнейшие ядерные державы ответственны за мировую безопасность и должны избегать конфликтов друг с другом.

Крис Мерфи murphy.senate.gov

"Позор, что Россия не заинтересована в диалоге ", — добавил сенатор.

Крис Мерфи также известен своими критическими заявлениями в адрес Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенатор Рон Джонсон из штата Висконсин получил отказ Москвы в запросе на въездную визу в составе делегации Конгресса США. При этом пресс-служба российской дипмиссии заявила, что американский сенатор якобы не обращался в посольство РФ в Вашингтоне и не информировал о намерении посетить Россию.

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