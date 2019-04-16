Пожар в Нотр-Даме: стало известно, почему собор не тушили водой

Потушить пожар в соборе Парижской Богоматери не удавалось на протяжении нескольких часов, поскольку его нельзя было заливать большим количеством воды. Перепад температур мог привести к разрушению камня, из которого построена церковь.

Такое мнение выразила директор Московского музея архитектуры Елизавета Лихачева, сообщает "Настоящее время".

"Во Франции очень жесткое законодательство по охране наследия. Проблема с тем, почему они так долго не могут его потушить. Дело в том, что его нельзя заливать водой. Есть риск повредить остальные конструкции собора: от перепада температур камень начнет крошиться. Поэтому они стараются тушить его другими материалами, и водой его заливать в таких количествах нельзя", — объяснила она.

Собор Парижской Богоматери

Лихачева добавила, что пожарные пытались сбить пламя с помощью специальных порошков. Однако такая система тушения памятников архитектуры не очень эффективна в случае с Нотр-Дамом, ведь речь идет о готическом соборе.

"Почему нельзя водой? Еще раз повторяю: собор построен из французского песчаника. При таком перепаде температур песчаник начнет крошиться, это может привести к обрушению каменных сводов собора, и последствия этого будут гораздо серьезнее, чем последствия сгоревшей крыши. Потому что вы должны понимать: крыша — это не своды, это стропильные перекрытия, которые прикрывают сверху, защищают своды от осадков", — говорит эксперт.

Она также подчеркнула, что рухнувший шпиль подлежит восстановлению, ведь он является декоративным. Самое главное — это не дать огню пройти внутрь собора, чем и занимаются парижские пожарные. Также Лихачева уточнила, что при реставрации собора его будут восстанавливать не в первоначальном виде, а на момент пожара.

Собор Парижской Богоматери

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