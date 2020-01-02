Появилось видео момента крушения самолета Bek Air в Казахстане

В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент крушения самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане, в результате которого погибли 12 человек.

Ролик был опубликован на YouTube очевидцами. На кадрах видно, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На тот момент на борту находились 100 человек. Воздушный борт потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.

Крушение самолета в Казахстане МВД Казахстана

Напомним, что в самолете также находились двое украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали аудиозапись переговоров диспетчеров с самолетом Fokker-100 авиакомпании Bek Air.

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