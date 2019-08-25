Поселились на "пятой точке": опасные насекомые едва не убили мужчину

В Индии рой пчел обосновался на "пятой точке" мужчины, пока тот ехал в машине.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в штате Нагаленд. 25-летний местный житель рассказал, что услышал жужжание по дороге в гараж.

Посмотрев вниз, он обнаружил рой пчел, собравшихся на задней стороне его джинсов после того, как королева насекомых приземлилась там же.

Иллюстрация. Рой пчел ofthebox.org

Мужчина попытаться сдвинуть рой, однако ему это не удалось. Все же он сумел схватить пчелиную королеву и поместить ее в контейнер, после чего рой улетел.

Daily Mail

Отметим, пчелиные укусы являются опасными для человека. Яд крупных пчел очень токсичный и может вызвать сильную аллергическую реакцию – шок, резкий спад давления, спазмы, что может привести к летальному исходу.

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