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Поселились на "пятой точке": опасные насекомые едва не убили мужчину

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В Индии рой пчел обосновался на "пятой точке" мужчины, пока тот ехал в машине.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в штате Нагаленд. 25-летний местный житель рассказал, что услышал жужжание по дороге в гараж.

Посмотрев вниз, он обнаружил рой пчел, собравшихся на задней стороне его джинсов после того, как королева насекомых приземлилась там же.

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Иллюстрация. Рой пчел

Иллюстрация. Рой пчел

ofthebox.org

Мужчина попытаться сдвинуть рой, однако ему это не удалось. Все же он сумел схватить пчелиную королеву и поместить ее в контейнер, после чего рой улетел.

Поселились на "пятой точке": опасные насекомые едва не убили мужчину

Daily Mail

Отметим, пчелиные укусы являются опасными для человека. Яд крупных пчел очень токсичный и может вызвать сильную аллергическую реакцию – шок, резкий спад давления, спазмы, что может привести к летальному исходу.

Как писал OBOZREVATEL, в столице России Москве появился новый вид насекомых – тропические постельные клопы. При этом они распространяются не только в антисанитарных условиях, но и в чистых помещениях.

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Место
Индия
Теги
насекомые фотографии видео
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