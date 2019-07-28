"Пощечина" Евросоюзу? Новый премьер Британии пошел на жесткие меры по Brexit

Новоизбранный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон создал специальный военный кабинет для активизации подготовки к выходу страны из Евросоюза без соглашения.
Как сообщает The Sunday Times, политик готов на Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября, "поскольку в правительстве считают, что сейчас очень реальная перспектива выхода без соглашения".
Министр, ответственный за подготовку к Brexit, Майкл Гоув заявил, что правительство работает исходя из предположения, что Брюссель не согласится на новое соглашение.
По плану, Джонсон будет принимать каждое решение по поводу дальнейшей политики Brexit вместе с командой шести министров, которые поддерживают выход из ЕС без сделки.
Иллюстрация. Выход Британии из ЕС
BBC
Отметим, что Джонсон является сторонником "жесткого" Brexit и еще в статусе кандидата в лидеры консерваторов неоднократно говорил, что Британия выйдет из ЕС в октябре с соглашением или без него.
После избрания главой Консервативной партии он пообещал, что Великобритания выйдет из Европейского Союза 31 октября 2019 года.
Борис Джонсон
Напомним:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Согласно пунктам договора, Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.
Однако 15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС.
29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное Мэй.
После трех провальных голосований по принятию соглашения касательно Brexit сроки выхода страны из организации перенесли.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.
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