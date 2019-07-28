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"Пощечина" Евросоюзу? Новый премьер Британии пошел на жесткие меры по Brexit

3.3т Читать материал на украинском

Новоизбранный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон создал специальный военный кабинет для активизации подготовки к выходу страны из Евросоюза без соглашения.

Как сообщает The Sunday Times, политик готов на Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября, "поскольку в правительстве считают, что сейчас очень реальная перспектива выхода без соглашения".

Министр, ответственный за подготовку к Brexit, Майкл Гоув заявил, что правительство работает исходя из предположения, что Брюссель не согласится на новое соглашение.

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По плану, Джонсон будет принимать каждое решение по поводу дальнейшей политики Brexit вместе с командой шести министров, которые поддерживают выход из ЕС без сделки.

Иллюстрация. Выход Британии из ЕС

Иллюстрация. Выход Британии из ЕС

BBC

Отметим, что Джонсон является сторонником "жесткого" Brexit и еще в статусе кандидата в лидеры консерваторов неоднократно говорил, что Британия выйдет из ЕС в октябре с соглашением или без него.

После избрания главой Консервативной партии он пообещал, что Великобритания выйдет из Европейского Союза 31 октября 2019 года.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Напомним:

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Темы
Brexit Выход Великобритании из ЕС
Персона
Борис Джонсон
Место
Великобритания
Теги
Европейский Союз Евросоюз политика
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Н Олег
Н Олег
шоу ... гоу ... клоу ... джоу...
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Н Олег
Н Олег
шоу маст гоу ... на арене новый клоу... - бэйби джоу...
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