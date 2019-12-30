Помпео внезапно собрался в Украину: раскрыта цель и программа

Государственный секретарь США Майкл Помпео посетит Украину на текущей неделе, чтобы продемонстрировать поддержку Киеву со стороны Вашингтона.
Свой приезд он подтвердил на странице в Twitter, озвучив маршрут. "В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Южной Центральной Азии", – написал он.
На сайте Госдепа уточнили, что Помпео планирует провести 3 января в Киеве и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
Помпео собрался в Украину: раскрыта цель
Известия
Как уточняет агентство Bloomberg, визит Помпео призван показать, что "политикой Вашингтона в отношении Киева руководит именно госсекретарь, а не адвокат Трампа Рудольф Джулиани".
Помпео станет самым высокопоставленным чиновником администрации США, который посетит Украину после того, как июльский разговор Трампа и Зеленского перерос в скандал с импичментом лидера США.
Excited to travel to Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, and Cyprus in the new year to meet with counterparts and affirm U.S. priorities across #Europe and South Central Asia.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 30, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, Джулиани провел в Украине три дня в начале декабря и успел встретиться со многими чиновниками.
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