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30 декабря • обновлено в 15:33
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Помпео внезапно собрался в Украину: раскрыта цель и программа

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Государственный секретарь США Майкл Помпео посетит Украину на текущей неделе, чтобы продемонстрировать поддержку Киеву со стороны Вашингтона.

Свой приезд он подтвердил на странице в Twitter, озвучив маршрут. "В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Южной Центральной Азии", – написал он.

На сайте Госдепа уточнили, что Помпео планирует провести 3 января в Киеве и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

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Как уточняет агентство Bloomberg, визит Помпео призван показать, что "политикой Вашингтона в отношении Киева руководит именно госсекретарь, а не адвокат Трампа Рудольф Джулиани".

Помпео станет самым высокопоставленным чиновником администрации США, который посетит Украину после того, как июльский разговор Трампа и Зеленского перерос в скандал с импичментом лидера США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джулиани провел в Украине три дня в начале декабря и успел встретиться со многими чиновниками.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Андрей Загороднюк Вадим Пристайко Владимир Зеленский Рудольф Джулиани Дональд Трамп Майк Помпео
Место
США
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
помпео пособник агента трампа
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Барин едет, барин едет
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