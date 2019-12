Помпео внезапно собрался в Украину: раскрыта цель и программа

Государственный секретарь США Майкл Помпео посетит Украину на текущей неделе, чтобы продемонстрировать поддержку Киеву со стороны Вашингтона.

Свой приезд он подтвердил на странице в Twitter, озвучив маршрут. "В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Южной Центральной Азии", – написал он.

На сайте Госдепа уточнили, что Помпео планирует провести 3 января в Киеве и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Как уточняет агентство Bloomberg, визит Помпео призван показать, что "политикой Вашингтона в отношении Киева руководит именно госсекретарь, а не адвокат Трампа Рудольф Джулиани".

Помпео станет самым высокопоставленным чиновником администрации США, который посетит Украину после того, как июльский разговор Трампа и Зеленского перерос в скандал с импичментом лидера США.

Excited to travel to Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, and Cyprus in the new year to meet with counterparts and affirm U.S. priorities across #Europe and South Central Asia.