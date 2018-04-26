Помпео стал новым Госсекретарем США: чего ждать Украине и России

Сенат США утвердил экс-директора ЦРУ Майка Помпео на должность Государственного секретаря.
На посту главы американской дипломатии 54-летний Помпео сменил Рекса Тиллерсона.
Ранее кандидатуру Помпео поддержал комитет США по международным отношениям - "за" проголосовали все 11 республиканцев, тогда как 9 демократов были "против".
Демократы критиковали Помпео за то, что он слишком приближен к президенту США Дональду Трампу. Многие из них желали видеть Госсекретарем человека с более независимой позицией.
Помпео - противник мягкой политики в отношении России. Он настаивал на расширении санкций против Москвы и также выступал за предоставление США летального оружия Украине.
Майк Помпео
"Обозреватель" подобрал самые громкие цитаты Помпео об Украине и России.
1. "Мы живем в мире, где у россиян есть большой ядерный потенциал и при этом они укрепляют свои позиции в Сирии. Они забрали Крым у Украины. Они любят приставать к Америке и ищут любое место в мире, где могут усложнить нам жизнь, а у Америки есть обязанность сопротивляться этому".
2. "Россия вновь начала агрессивную политику, напав на Украину и оккупировав ее, она представляет угрозу для Европы".
3. "Путин продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был распад Советского Союза. Он намерен вернуть бывший СССР к величию и славе. С этими мыслями он просыпается каждый день, а второй его мыслью является переизбрание".
4. "Нет никаких сомнений, что Россия вмешалась в наши выборы. Это были агрессивные действия, санкционированные лидерами РФ".
5. "Россия ничего не делает, чтобы победить ИГИЛ"
6. "У нас (ЦРУ. - Ред.) есть правильное понимание российских программ. Мы уверяем, что американский народ может спать спокойно. Наша безопасность способна справиться со всеми атаками".
7."Не важно, российская она или советская, но мы по-прежнему сталкиваемся с угрозой, исходящей от русских. Мы обязаны отодвинуть, победить ее. Работать для того, чтобы сделать ситуацию наиболее болезненной для них".
8. "Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы "мягкой политики" в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено".
Как сообщал "Обозреватель", ранее была озвучена польза Майка Помпео для Украины.