Помпео стал новым Госсекретарем США: чего ждать Украине и России

Сенат США утвердил экс-директора ЦРУ Майка Помпео на должность Государственного секретаря.

На посту главы американской дипломатии 54-летний Помпео сменил Рекса Тиллерсона.

Ранее кандидатуру Помпео поддержал комитет США по международным отношениям - "за" проголосовали все 11 республиканцев, тогда как 9 демократов были "против".

Демократы критиковали Помпео за то, что он слишком приближен к президенту США Дональду Трампу. Многие из них желали видеть Госсекретарем человека с более независимой позицией.

Помпео - противник мягкой политики в отношении России. Он настаивал на расширении санкций против Москвы и также выступал за предоставление США летального оружия Украине.

Майк Помпео

"Обозреватель" подобрал самые громкие цитаты Помпео об Украине и России.

1. "Мы живем в мире, где у россиян есть большой ядерный потенциал и при этом они укрепляют свои позиции в Сирии. Они забрали Крым у Украины. Они любят приставать к Америке и ищут любое место в мире, где могут усложнить нам жизнь, а у Америки есть обязанность сопротивляться этому".

2. "Россия вновь начала агрессивную политику, напав на Украину и оккупировав ее, она представляет угрозу для Европы".

3. "Путин продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был распад Советского Союза. Он намерен вернуть бывший СССР к величию и славе. С этими мыслями он просыпается каждый день, а второй его мыслью является переизбрание".

4. "Нет никаких сомнений, что Россия вмешалась в наши выборы. Это были агрессивные действия, санкционированные лидерами РФ".

5. "Россия ничего не делает, чтобы победить ИГИЛ"

6. "У нас (ЦРУ. - Ред.) есть правильное понимание российских программ. Мы уверяем, что американский народ может спать спокойно. Наша безопасность способна справиться со всеми атаками".

7."Не важно, российская она или советская, но мы по-прежнему сталкиваемся с угрозой, исходящей от русских. Мы обязаны отодвинуть, победить ее. Работать для того, чтобы сделать ситуацию наиболее болезненной для них".

8. "Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы "мягкой политики" в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено".

Как сообщал "Обозреватель", ранее была озвучена польза Майка Помпео для Украины.