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"Получил за лупу": в сети высмеяли позор российского "Шерлока Холмса"

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В России председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин стал объектом насмешек в сети после того, как он для увеличения изображения на компьютере использовал лупу.

Данный инцидент произошел во время приема граждан в Москве. Снимки были опубликованы на сайте ведомства.

На двух фотографиях было показано, как Бастрыкин рассматривает фотографии с места происшествия. Чтобы увеличить снимки, председатель СКР использовал увеличительное стекло.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Новости
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Неумение пользоваться современной техникой сразу же стало поводом для шуток в соцсетях.

"Рейхсмаршал следственных войск Бастрыкин на склоне лет играется в Шерлока Холмса", "Бастрыкин за лупой. Вот эти ископаемые, увеличивающие фото на компьютере с помощью лупы, претендуют на лидерство во всем мире", "Надеемся, он не захочет порисовать в пэйнте", "Бастрыкин смотрит на число оправдательных приговоров в России", "Бастрыкин ищет экстремизм в твоих комментариях", "Первый - Золотов, второй - Бастрыкин! Ну вы поняли, это я по части мозгов в путинском королевстве!", "Бастрыкин пытается разглядеть, твою пенсию", "Бастрыкин получил за лупу, а за щеку получил весь российский народ", – писали в сети.

"Получил за лупу": в сети высмеяли позор российского "Шерлока Холмса"

Скриншот

"Получил за лупу": в сети высмеяли позор российского "Шерлока Холмса"

Скриншот

"Получил за лупу": в сети высмеяли позор российского "Шерлока Холмса"

Скриншот

"Получил за лупу": в сети высмеяли позор российского "Шерлока Холмса"

Скриншот

"Получил за лупу": в сети высмеяли позор российского "Шерлока Холмса"

Скриншот

"Получил за лупу": в сети высмеяли позор российского "Шерлока Холмса"

Скриншот

"Получил за лупу": в сети высмеяли позор российского "Шерлока Холмса"

Скриншот

"Получил за лупу": в сети высмеяли позор российского "Шерлока Холмса"

Скриншот

"Получил за лупу": в сети высмеяли позор российского "Шерлока Холмса"

Скриншот

"Получил за лупу": в сети высмеяли позор российского "Шерлока Холмса"

Скриншот

"Получил за лупу": в сети высмеяли позор российского "Шерлока Холмса"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть высмеяла план России забрать у Украины деньги за Крым.

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Место
Россия
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Мороз Ігор
Мороз Ігор
Гиперзвуковая Нано-(за)-лупа,новейшая разработка ведущих НИИ касапляндии.
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минин евген
минин евген
Мороз Ігор, до которой западу лет 100 еще нужно.
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