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7 января • обновлено в 09:01
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Польша пошла на радикальный шаг из-за наглой лжи Путина

11.5т
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В Польше после скандала с заявлениями президента России Владимира Путина решили на законодательном уровне запретить Москве толковать историю "со своей точки зрения".

Об этом сообщила на странице в Twitter вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска.

По ее словам, законопроект будет представлен на следующем заседании польского парламента.

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Польша запретит России толковать историю

Польша запретит России толковать историю

"Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы быть эффективной. На следующем заседании сейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде, клевещущей на Польшу. Мы должны выработать единую позицию в защите доброго имени нашей страны!" – написала она.

Как уточнил в соцсети глава фракции партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий, над соответствующим документом работает комитет сейма по внешней политике и уже в среду, 8 января, его могут представить парламентариям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

  • МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

  • Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

  • Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний Путина.

  • В МИД Польши сказали, что готовы разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.

  • Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий предположил, что таким образом Путин пытается отвлечь внимание от проблем России.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Вторая мировая война
Персона
Владимир Путин
Место
Польша
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Комментарии
17
64
Смешно
52
Интересно
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ну,значит им по сути ответить нечем
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5
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Малгожата Кидава-Блоньска, Рышард Терлецкий. Бля... Звучит, как названия венерических болезней.
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1
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Нужно ещё в конституцию прописать, ну чтобы наверняка...
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