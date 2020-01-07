Польша пошла на радикальный шаг из-за наглой лжи Путина

В Польше после скандала с заявлениями президента России Владимира Путина решили на законодательном уровне запретить Москве толковать историю "со своей точки зрения".
Об этом сообщила на странице в Twitter вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
По ее словам, законопроект будет представлен на следующем заседании польского парламента.
Польша запретит России толковать историю
"Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы быть эффективной. На следующем заседании сейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде, клевещущей на Польшу. Мы должны выработать единую позицию в защите доброго имени нашей страны!" – написала она.
Как уточнил в соцсети глава фракции партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий, над соответствующим документом работает комитет сейма по внешней политике и уже в среду, 8 января, его могут представить парламентариям.
Walka z kłamstwem na temat Polski i historii musi być spójna i mocna, by była skuteczna. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu przedstawię projekt uchwały ws. rosyjskiej propagandy oczerniającej Polskę. Musimy wypracować jednolite stanowisko w obronie dobrego imienia naszego kraju!— M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) January 4, 2020
Wicemarszałek Kidawa-Błońska zapowiada, że przedstawi w Sejmie projekt uchwały w/s rosyjskich kłamstw historycznych. Pani wicemarszałek powinna wiedzieć, że prace nad uchwałą trwają w Komisji Spraw Zagranicznych, a w środę planowany jest finał. Każdy poseł może wziąć udział.— Ryszard Terlecki (@RyszardTerlecki) January 4, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.
МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".
Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний Путина.
В МИД Польши сказали, что готовы разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.
Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий предположил, что таким образом Путин пытается отвлечь внимание от проблем России.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Вторая мировая война" на OBOZREVATEL.