Польша пошла на радикальный шаг из-за наглой лжи Путина

В Польше после скандала с заявлениями президента России Владимира Путина решили на законодательном уровне запретить Москве толковать историю "со своей точки зрения".

Об этом сообщила на странице в Twitter вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска.

По ее словам, законопроект будет представлен на следующем заседании польского парламента.

Польша запретит России толковать историю

"Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы быть эффективной. На следующем заседании сейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде, клевещущей на Польшу. Мы должны выработать единую позицию в защите доброго имени нашей страны!" – написала она.

Как уточнил в соцсети глава фракции партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий, над соответствующим документом работает комитет сейма по внешней политике и уже в среду, 8 января, его могут представить парламентариям.

Walka z kłamstwem na temat Polski i historii musi być spójna i mocna, by była skuteczna. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu przedstawię projekt uchwały ws. rosyjskiej propagandy oczerniającej Polskę. Musimy wypracować jednolite stanowisko w obronie dobrego imienia naszego kraju! — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) January 4, 2020

Wicemarszałek Kidawa-Błońska zapowiada, że przedstawi w Sejmie projekt uchwały w/s rosyjskich kłamstw historycznych. Pani wicemarszałek powinna wiedzieć, że prace nad uchwałą trwają w Komisji Spraw Zagranicznych, a w środę planowany jest finał. Każdy poseł może wziąć udział. — Ryszard Terlecki (@RyszardTerlecki) January 4, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний Путина.

В МИД Польши сказали, что готовы разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.

Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий предположил, что таким образом Путин пытается отвлечь внимание от проблем России.

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