Полный блэкаут: весь Азербайджан остался без электрики

Азербайджан в ночь на 3 июля из-за крупной техногенной аварии на Мингеаурской ГРЭС остался без электроэнергии.

Как передает ТАСС, на подстанции мог произойти взрыв по вине сотрудников.

При этом глава госкомпании "Азерэнерджи" Этибар Пирвердиев заявил, что авария произошла из-за аномальной жары.

По информации пресс-службы "Азерэнержи", инженеры уже начали восстановительные работы и запустили подачу энергии в отдельные районы.

При этом энергоснабжение стратегических государственных объектов восстановлено в полном объеме.

Также к электричеству подключили такие крупные города, как Сумгаит, Гянджа. В ближайшее время восстановят электроснабжение в Баку.

В то же время пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщила, что авария случилась "из-за увеличения использования населением электроэнергии, а также из-за резкого изменения погодных условий".

В последние дни в Азербайджане установилась аномальна жара, резко выросла температура воздуха. В воскресенье в Баку была зафиксирована самая высокая температура за 120 последних лет +44 градуса по Цельсию.

Напомним, ранее Азербайджан запустил газопровод в обход России.