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7 апреля • обновлено в 13:23
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Покупатели расправились с нарушителем карантина в магазине. Видео

4.5т
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В штате Массачусетс (США) в магазине остановили 65-летнего покупателя, который намеренно кашлял и плевал в продукты.

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Об этом сообщает Daily Mail. На опубликованной видеозаписи видно, что нарушителя до приезда полиции удерживали на полу трое мужчин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Они говорили ему: "Не пытайся встать!"

Скриншот\

Скриншот\

18-летний Кайл Манн, который записал видео, сказал: "Я делал покупки в магазине, когда внезапно повернул за угол. Я видел, как работник магазина и мужчина кричали, а другие смотрели. Пока это происходило, я слышал, как они говорили о том, что он плюет и кашляет на продукты", – отметил парень.

Полиция доставила американца в больницу для определения коронавируса, однако, по словам правоохранителей, симптомов COVID-19 у него не наблюдалось.

По словам свидетелей, "чрезвычайно агрессивный" человек, который плевался на продукты и громко кашлял, пытался ударить сотрудника магазина, который вмешался в ситуацию.

Все предметы, которые могли быть загрязнены, были выброшены персоналом, а территория была тщательно очищена и продезинфицирована.

Отметим, что коронавирусом в Америке заразились более 360 тысяч людей, более 10 тысяч скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Трамп продлил до 30 апреля действие карантина в стране, объявленного с целью противодействия пандемии.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
США
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