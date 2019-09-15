Покорит весь мир? В США оценили "чудо-оружие" Путина

Российская подводная торпеда "Шквал" имеет уникальные скоростные показатели, однако очень шумная и потенциально выдает локацию запустившего ее судна.

Об этом сообщается в материале американского издания National Interest. Указывается, что о "Шквале" стало известно только в середине 1990-х годов, хотя торпеду изобрели еще в советское время.

При этом ядерная боеголовка, которая гарантированно уничтожает цель и которой оснащено оружие, может перекрыть недостатки торпеды.

"Всего одно инновационное решение может кардинально изменить баланс сил в бою", – говорится в статье.

Разработчикам удалось значительно снизить сопротивление торпеды в водной среде благодаря режиму суперкавитации, при котором вокруг снаряда образуется пар. Таким образом, "Шквал" движется в кавитационной полости, или паровом пузыре.

Автор статьи выразил мнение, что так называемая суперкавитирующая торпеда готова "в одночасье покорить весь мир". Он также добавил, что в арсенале США нет ничего подобного.

Иллюстрация. Торпеда "Шквал" Военное обозрение

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