Пока ОМОН избивал людей: выяснилось, где был Путин в день митинга 27 июля

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 27 июля, погрузился на батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую в годы Второй мировой войны российскую подлодку Щ-308 "Семга".

Это произошло у побережья Ленинградской области. Как сообщает ТАСС, таким образом Путин хочет почтить память погибших на подводной лодке моряков (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что длительность погружения на спускаемом аппарате C Explorer 3 – около часа. Аппарат был опущен на глубину около 50 метров.

Владимир Путин ИноСМИ

Вместе с российским главой на батискафе присутствовала группа водолазов, один из которых должен был установить на дне памятную табличку.

Известно, что до места погружения Путина сопровождали министр обороны России Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.

Погружение Путина 27 июля spbdnevnik.ru

Погружение Путина 27 июля РИА Новости

Погружение Путина 27 июля Газета.Ру

Как писал OBOZREVATEL:

27 июля в Москве начался масштабный митинг с требованием регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

По состоянию на 16:00 субботы по разным данным полиция задержала от 295 до 389 человек.

Силовики очень жестко оттесняли протестующих. Людей толкали и били дубинками, заламывали руки, елозили лицом по асфальту.

Президент РФ Владимир Путин пока никак не отреагировал на происходящее.

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