Погиб коп и чиновник, более 30 раненых: в Афганистане устроили подлый двойной теракт

На юге Афганистана в результате двойного теракта на стадионе погибли не менее трех человек, еще более 30 пострадали.

Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на Министерству внутренних дел страны. Трагедия произошла в субботу, 23 марта, утром в городе Лашкаргах провинции Гильменд на церемонии праздника фермеров.

Сработали две заложенные бомбы. Среди погибших – сотрудник местной полиции и руководитель Управления экономики провинции Гильменд Мохаммад Нусрат Хан.

Также в результате теракта пострадал 31 человек.

Уточняется, что ранения получили губернатор провинции, начальник департамента информации и культуры, глава совета провинции и его зам.

#AFG. Twin blasts hit farmers festival in #Lashkargah, capital city of #Afghanistan’s southern #Helmand province.

So far two bodies and 23 injured have been taken to the Emergency hospital in the province.

Officials are among the victims. pic.twitter.com/CHOJ5k2tK8