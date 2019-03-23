|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Погиб коп и чиновник, более 30 раненых: в Афганистане устроили подлый двойной теракт

490Читать материал на украинском

На юге Афганистана в результате двойного теракта на стадионе погибли не менее трех человек, еще более 30 пострадали.

Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на Министерству внутренних дел страны. Трагедия произошла в субботу, 23 марта, утром в городе Лашкаргах провинции Гильменд на церемонии праздника фермеров.

Сработали две заложенные бомбы. Среди погибших – сотрудник местной полиции и руководитель Управления экономики провинции Гильменд Мохаммад Нусрат Хан.

Новости
Как выглядел мирный Афганистан до вторжения СССР: редкие фото 1920-х годов
Погиб коп и чиновник, более 30 раненых: в Афганистане устроили двойной теракт

Также в результате теракта пострадал 31 человек.

Уточняется, что ранения получили губернатор провинции, начальник департамента информации и культуры, глава совета провинции и его зам.

Погиб коп и чиновник, более 30 раненых: в Афганистане устроили двойной теракт

1TV

Погиб коп и чиновник, более 30 раненых: в Афганистане устроили двойной теракт

1TV

Погиб коп и чиновник, более 30 раненых: в Афганистане устроили двойной теракт

1TV

Как сообщал OBOZREVATEL, во время празднования персидского Нового года, Новруза, в столице Афганистана Кабуле устроили шесть взрывов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Афганистан
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения