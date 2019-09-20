"Поет, как ангел": мальчик-аутист взорвал сеть

Девятилетний Джастин Кили-Мэй из Дублина (Ирландия) стал интернет-сенсацией после того, как его мать Андреа тайно записала на видео его пение, а дядя выложил ролик в сети.

Об этом сообщает Daily Mail. На нем мальчик исполняет знаменитую песню Hallelujah (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

Пользователи интернета назвали исполнение "идеальным". "Он поет, как ангел", "Будущая звезда", "Ангельский голос" — писали в комментариях.

Джастин Кили-Мэй из Дублина Daily Mail

В три года у Джастина выявили аутизм. Кроме того, он боялся громких звуков, от которых у него начиналась истерика, поэтому родители всегда старались ограждать его от музыки и даже не водили на детские дни рождения. Мать и отец были потрясены, случайно услышав, как поет их сын, который думал, что его никто не видит и попутно занимался другими делами.

Как писал OBOZREVATEL, певица Ulia Lord, которая готовит альбом в стиле синти-поп, представила новую песню "Свободные". Она презентовала ее спустя несколько месяцев после выхода в свет предыдущего трека "Белое Черное".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!