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Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

3.6тЧитать материал на украинском

В России председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко запуталась, пытаясь пересказать мемы о новых российских законах.

Об этом она заявила на заседании научно-экспертного совета при председателе верхней палаты парламента РФ.

"Вчера только приняли законы (сенатора Андрея) Клишаса, а сегодня уже новые мемы: покритикуешь власть – подпадешь под закон об оскорблении… вернее похвалишь власть... поругаешь власть – подпадешь под закон об… Покритикуешь власть – подпадешь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть – подпадешь под закон о фейковых новостях. И так, и так наказание", – рассказала шутку с несколькими оговорками топ-политик при президенте РФ Владимире Путине.

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Валентина Матвиенко и Владимир Путин

Валентина Матвиенко и Владимир Путин

Валентина Матвиенко и Владимир Путин

Валентина Матвиенко и Владимир Путин

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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