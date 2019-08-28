Поддержал Путина: Лукашенко внезапно отказался от поездки в Европу

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался посетить Польшу на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, потому что туда не пригласили президента России Владимира Путина.

Об этом со ссылкой на источники в Минске сообщило польское издание Rzeczpospolita. По этой же причине власти Беларуси "не посмели" делегировать на памятные мероприятия в стране политиков высокого ранга.

По информации журналистов, президент Польши Анджей Дуда отправил приглашение Лукашенко посетить Варшаву для участия в памятных мероприятиях, однако тот отказался.

Минск на 80-летии начала Второй мировой войны будет представлять только посол Беларуси в Варшаве Владимир Чушев.

Журналисты также напомнили, что за время своего президентства Лукашенко был в Польше только один раз.

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз в беседе с изданием "Белта" не пояснил причину отказа Лукашенко от поездки.

"Мы признательны президенту Польши за приглашение в адрес главы белорусского государства", – сказал он.

Лукашенко и Путин ИноСМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политики отметили важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в таких сферах, как аграрное производство и пищевая промышленность, транспорт и транзит.

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