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Под видом игрушек: в Ираке всплыло контрабандное оружие из Украины

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В порту Умм-Каср на юге Ирака обнаружили контрабандную партию 9-мм пистолетов "Форт-19" украинского производства.

Соответствующее заявление сделали иракские пограничники, передает Украинский милитарный портал. Контейнеры, в которых пытались провезти 1033 пистолета, были подписаны как "Велосипеды".

Как объяснили в Главной управлении таможни Ирака, оружие ввезла в страну под видом игрушек частная компания, которая не имела на это разрешения.

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Под видом игрушек: в Ираке всплыло контрабандное оружие из Украины

mil.in.ua

Примечательно, что все пистолеты были укомплектованы оригинальной упаковкой и запасным магазином для патронов.

Форт-19

Форт-19

mil.in.ua

Форт-19

Форт-19

mil.in.ua

Отметим, "Форт-19" производит предприятие "Форт" в Виннице, которое находится в подчинении Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сирии обнаружили контейнеры с токсическим веществом, якобы принадлежащие Украине.

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Тема
контрабанда
Место
Ирак
Тег
контрабанда
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Наверное на руку Кремля свалят)))))
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