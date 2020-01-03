''Под ударом Израиль и базы США'': эксперт раскрыл подробности возможной войны на Ближнем Востоке

Убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани в аэропорту Богдада (Ирак) может спровоцировать масштабную войну на Ближнем Востоке. Под ударом окажутся Израиль и военные базы США в регионе.

Об этом OBOZREVATEL рассказал международник Илия Куса, который специализируется на ближневосточной тематике. По его словам, президент Дональд Трамп, отдавший приказ американским ВВС убить генерала, вполне мог дать добро на начало широкомасштабной военной кампании.

"Я не исключаю большую войну в регионе. Вопрос – как это будет сделано? Провокации, нападения, не обязательно будут использовать регулярную армию, хотя ничего исключать не хочу. На границах с Ираком уже активизировались ВВС Ирана. Пострадает в основном Израиль и военные базы США. Понятно, что Штаты географически далеко от Ирана, но в регионе могут быть проблемы.

Новости Израиль экстренно созвал спецслужбы и армию после убийства Сулеймани

За последние 2 дня более 20 военно-транспортных самолетов Штаты перебросили на Ближний Восток. Видимо, они усиливали присутствие в регионе, поэтому операция готовилась заранее и Израиль их не пропускал через свое воздушное пространство. Интересно, что им пришлось делать большой крюк через Иорданию и Египет. Так понимаю, Израиль не поддерживал переброску войск, понимая последствия", – пояснил Куса.

Убийство Сулеймани

Причиной такого резкого шага со стороны Трампа могут быть выборы в США, которые запланированы на ноябрь 2020 года. Активная фаза же праймериз начнется уже в ближайшие месяцы.

"У Администрации Трампа есть несколько одержимостей. Первая – выборы. Возможно, именно для этого и сделали операцию, чтобы начать войну перед стартом избирательной кампании. Второе – одержимость Ираном, это ядро их ближневосточной политики – бороться с Тегераном. Третье – не исключаю, что это сделано для получения победы во внешней политики. Ведь за последние полгода у него ничего не получалось на Ближнем Востоке", – подчеркнул международник.

Убитый генерал Сулеймани не рядовой военный Ирана. Он очень медийный человек, занимавший высокую должность в иерархии армии Тегерана.

"Он занимался 3-мя направлениями – Сирия, Ирак, борьба с ИГИЛ. Был командиром элитного подразделения в составе армии Ирана, которое имеет санкцию от страны осуществлять операции за ее пределами, аналог Службы внешней разведки", – заявил Куса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Убийство Сулеймани может повлечь удары по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке со стороны Ирана. В Иране уже пообещали отомстить США за гибель генерала.

Стоимость фьючерса нефти марки Brent поднялась на 2,9% — до 68,19 долларов за баррель после сообщений об убийстве Сулеймани.

В США заговорили о большой войне на Ближнем Востоке из-за убийства генерала.

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