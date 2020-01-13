Под давлением оппозиции: парламент Абхазии принял отставку "президента"

Так называемый парламент на оккупированной РФ грузинской территории Абхазии отправил в отставку "президента" Рауля Хаджимбы.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании в понедельник, 13 января. Об этом сообщает "Интерфакс".

Напомним, что накануне Хаджимба сам заявил о сложении полномочий главы самопровозглашенной республики под давлением оппозиции. В заявлении о своей отставке он подчеркнул, что слагает с себя полномочия "во имя мира и сохранения стабильности в стране".

Рауль Хаджимба ушел в отставку

При этом вслед за Хаджимбы заявление об отставке подал и так называемый вице-президент Абхазии Аслан Барциц, сообщает сайт "главы республики".

"В соответствии с конституцией и в связи с тем, что "президент" Хаджимба Рауль Джумкович подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На оккупированной РФ грузинской территории Абхазии днем 9 января начались массовые протесты с требованием новых выборов. Действия оппозиционных митингующих привели к повреждениям имущества и пострадавшим.

"Верховный суд" непризнанной Абхазии 10 января отменил решение "Центризбиркома" о результатах выборов "президента" и постановил назначить повторное голосование.

12 января так называемый президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку.

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