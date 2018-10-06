Великобритания помогла Путину стать президентом: раскрыты подробности

В признании британского разведывательного управления Ми-6, что они помогли Владимиру Путину стать президентом Российской Федерации, нет ничего удивительного. В то время премьер-министр Великобритании Тони Блэр видел в России союзника.

Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт-международник Александр Мусиенко. По его словам, до первых выборов Путина все европейские лидеры, равно как и США, пытались иметь с Россией нормальные, рабочие отношения.

"К чему сводилась политика США и НАТО в тот момент? Она сводилась к тому, что Россия не будет им противостоять, наоборот, давайте интегрируем Россию в либеральный, демократический мир, и все будет хорошо. Поэтому и была политика сближения", - пояснил Мусиенко.

Он уточнил, что эта политика продолжалась до момента аннексии Крыма. И Тони Блэр не был исключением: они с Бушем-старшим работали тандемом в этом вопросе.

"Тогда как раз началась иракская кампания и Россия ведь сотрудничала с американцами и коалицией. Они предоставляли разрешение на пролет американских самолетов через свое воздушное пространство, они предоставляли разведданные, они говорили, что будут сотрудничать. И вроде отношения тогда были нормальные и рабочие", - рассказал эксперт.

Мусиенко напомнил, сколько средств и финансовых вливаний в то время ушло из РФ в Великобританию, сколько россиянами было куплено английской недвижимости и сколько условий было создано Лондоном для россиян.

"Блэр с Путиным часто встречались. И Блэр неплохо о нем отзывался, в отличие от Буша, когда Буш-старший начал уже понимать, кто такой Путин, и что это страшный человек", - объяснил он.

"Я не вижу в этой ситуации ничего чрезвычайного, она меня не удивляет. Потому что отношения между Россией и Великобританией в то время были на высоком уровне", - подытожил эксперт.

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