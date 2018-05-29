По украинскому сценарию: на росТВ намекнули на вторжение в Польшу

Российский пропагандист, президент Фонда "Институт региональных проектов и законодательства" Борис Надеждин допустил возможность военного вторжения России в Польшу по сценарию, который был применен в Крыму и на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Завуалированный намек он сделал, рассуждая о членстве Польши в НАТО и о ее расходах на оборону в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Расходы (военные. — Ред.) Польши сейчас примерно $10,5 млрд в год, говорят уже к $11 млрд подбирается. Это очень мало, по сравнению с российскими, просто несопоставимо меньше. Что они делают? Они делают простую вещь: вместо того, чтобы увеличить военные расходы, даже полпроцента ВВП — это уже плюс $5 млрд, они дают $2 миллиарда. Если б я был поляком, я бы действовал точно так же: зачем мне увеличивать военные расходы, когда я могу всего за два миллиарда позвать сюда американцев, и они будут гибнуть за нашу Польшу, защищая от русских варваров", — отметил Надеждин.

В ответ на его фразу о "русских варварах" советник главы Росгвардии Александр Хинштейн задался вопросом, угрожал ли кто либо Польше, и с чем связаны такие предположения.

Именно в этот момент его собеседник и проговорился о возможной агрессии по отношению к члену Европейского союза и НАТО по аналогии с вторжением в Украину в 2014 году.

"Друзья мои, Украине тоже никогда не угрожала Россия. Ну, вот никогда не было такого, чтобы Россия угрожала Украине! А Крым взяли и Донбасс взяли", — с ухмылкой ответил пропагандист.

Следует отметить, что такую оккупационную риторику поддержал и российский политолог Владимир Корнилов, который подытожил, что на появление еще одной базы НАТО у польско-российской границы Кремль вынужден будет ответить военными методами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире российского телевидения озвучили бессмысленный тезис о том, что главным гарантом безопасности Украины является Россия, поэтому ей не нужно искать поддержки НАТО.