По мирным городам Сирии нанесли ракетные удары силы Асада и Путина: погибли дети. Фото и видео 18+

Город Алеппо в Сирии попал под ракетные удары, в результате чего погибли минимум 6 мирных жителей и еще 15 получили ранения.

Как передает агенство САНА, при обстреле 15 января пострадал квартал Ас-Суккари. Среди пострадавших есть дети (чтобы посмотреть видео и фото, поскролльте новость вниз).

Источник в управлении полиции города сообщил, что террористические группировки, базирующиеся на западе и северо-западе провинции Алеппо, выпустили 3 ракетных снаряда.

Все раненые, по данным журналистов, были доставлены в больницу "Ар-Рази".

Пострадавший при обстреле ребенок Коллаж

Сирийская гражданская оборона ("Белые каски") на странице в Twitter сообщила, что 15 января под авиаудар самолетов РФ и сирийского президента Башара Асада также попали дома мирных жителей недалеко от города Алзурба к югу от Алеппо.

В результате обвала одного из зданий под обломками оказались женщина и маленькая девочка. Сообщается о минимум одном погибшем ребенке. Среди жертв также волонтер "Белых касок" и по меньшей мере 18 жителей.

Спасатели достали ребенка из-под обломков дома twitter.com/SyriaCivilDef

Осторожно, кадры 18+!

Последствия удара по Алеппо САНА

A baby girl and a woman were injured, after Russian warplanes attacked their house near #AlZurba Town south of #Aleppo this afternoon. Our #WhiteHelmets teams managed to rescue the baby alive from the rubble. pic.twitter.com/4RGgJiRQrA — The White Helmets (@SyriaCivilDef) January 16, 2020

Russian occupation aircraft bomb the cities and towns of the western countryside of #Aleppo with vacuum missiles. Air strikes are accompanied by heavy shelling with heavy artillery and missiles!



The video is from the town of Kafr Naha.#Syriapic.twitter.com/v1cW6V4HtE — Tania Chávez (@Tania_Tania_C) January 16, 2020

We all came together with a single desperate goal-to bring the child from out of the rubble alive. Our #WhiteHelmets, Red Crescent, and civilians, all scrambled to defy death yesterday. Sadly, after the regime's precision kill, all the effort could not bring the child out alive. pic.twitter.com/uKhRSkLDr3 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) January 16, 2020

Under the mountains of rubble, this child was buried by the regime's planes yesterday in #Idlib City. Our teams fought with all their might to retrieve him alive, but death was faster for him than us. He lost his life along with a White Helmet volunteer and 18 other people. pic.twitter.com/RiiS82gy2o — The White Helmets (@SyriaCivilDef) January 16, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января Россия и президент Сирии Башар Асад нанесли несколько авиаударов по сирийской провинции Идлиб. Погибли 23 человека, около полусотни получили ранения.

