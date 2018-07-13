С конца июля и по сентябрь, совковая армия попала в несколько крупных окружений. Причем те, что были поменьше, просто выпали из внимания на фоне Уманского и Киевского котлов, где в общей сложности оказалось около миллиона пленных красноармейцев. Причем, в Уманском котле оказались две армии, вместе с их командующими, техникой и прочим добром. После чего впервые возникло то чудовищное явление, которое осталось в истории как "Уманская яма". Всю эту массу пленных поместили в глиняный карьер, где просто не медленной и мучительной смертью погибали пленные просто от полного отсутствия воды и пищи. В общем, это было тотальное, гигантское военное преступление.

Не важно, что примерно к сентябрю месяцу, коммуникации настолько растянулись, что тыловое обеспечение Вермахта осуществлялось примерно на 70%, о чем регулярно докладывал начальнику генштаба, оберквартирмейстер. Дело было не столько в физическом отсутствии довольствия, а в неудовлетворительной транспортной сети, обнаруженной немцами на территории совка. Похоже не то, что службы тыла ошибочно посчитали темпы поставок из расчета того, что было во Франции. В совке почти не было приличных дорого, как железных, так и шоссейных и это создавало массу проблем, особенно в период дождей. Кстати, именно непогода изначально затормозила темпы движения группы армий "Юг".

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В итоге, пленные вымирали просто тысячами. Но тут следует обратить внимание на некоторые аспекты, которые никогда не увязывались в один узел.

Прямо у границы, на расстоянии 29-50 км, были сосредоточены очень интересные соединения, которые указывают на то, что вся эта масса войск должна была делать. Так, 23 апреля 1941 года, совет народных комиссаров издает постановление "О новых формированиях в составе красной армии" за № 1112-459сс. Надо полагать, что "сс" означает гриф "совершенно секретно", что потом было заменено на применение двух нулей впереди основной нумерации сов секретного документа или одного нуля – на секретном. Секретность тут к месту, ибо в числе прочего, в постановлении шла речь о формировании пяти воздушно-десантных корпусов.

Уже в совковой литературе это неприятное мероприятие старательно купировано и если упоминания все же встречались, то там непременно указывалось, что формирование корпусов не было закончено, а вооружение и техника еще не успели подойти. В общем, это ровно тоже самое, что и про устаревшие, поломанные танки и отсталые самолеты РККА. А между тем, воздушно-десантные корпуса формировались не на ровном месте, а из уже существующих воздушно-десантных бригад. То есть, речь шла об укрупнении структуры ВДВ для выполнения масштабных задач. Понятно, что бригады уже были укомплектованы и подготовленным личным составом, и техникой, и вооружением. И вся эта красота стояла у границ, а как не раз уже отмечалось, единственное назначение ВДВ – крупные наступательные операции. В обороне десантники не нужны в принципе. Но месте с ними, у границы стояли горно-стрелковые дивизии. Если посмотреть на карту, то во фронте этих дивизий четко вырисовываются Карпаты, а в тылу – равнина, степь аж до Кавказа или Урала. Поскольку трудно себе представить, что подо Львовом стояли горные дивизии не для того, чтобы преодолеть Карпаты, а для чего-то другого, то общее направление запланированных РККА боевых действий – очевидно. В данном случае, эти дивизии носили ярко выраженный наступательных характер.

Ну и конечно же огромные мехкорпуса, каждый из которых имел по тысяче танков, по штатному расписанию. Кстати, рядом с 12 армией стоял 8 мехкорпус, который вместе с 6 мехкорпусом, был полностью укомплектован техникой и личным составом.

О численности и моделях танков Вермахта, все прекрасно знают и в это погружаться нет смысла. Просто приведем небольшую цитату Гальдера о необходимости пополнения войск танками. Забавно читать о том, сколько и каких танков он запрашивал по состоянию на 2 июля 1941 года:

"Вопрос о пополнении танками. Мы имеем для этого в своем распоряжении:

35 чехословацких танков обр. 1938 г., 50 танков типа Т-III. Кроме того, для создания танкового депо в Загане имеется 35 чехословацких танков обр. 1938 г., 71 танк типа Т-III, 30 танков типа Т-IV. Из этого числа к 15.7 прибудет 60 танков типа Т-III, 30 чехословацких танков обр. 1938 г., 15 танков Т-IV. А к 30.7 прибудут еще 60 танков типа Т-III, 30 чехословацких танков обр. 1938 г. и 15 танков Т-IV". Количество и тип танков, которые хотел бы получить Гальдер, похоже на неудачный анекдот.

Все это к тому, что в котлах оказались войска, которые не собирались оборонять собственную землю хотя бы потому, что они для этого не предназначены. Это все равно что летчики или моряки ходят в штыковую атаку. Мало того, они собирались идти в Европу отнюдь не нюхать одуванчики. Они знали это и хотели этого и еще не известно, насколько их концлагеря были бы удобнее чем то, куда попали они сами. Это не оправдание нацистов, но констатация факта. Грабитель ограбил налетчика или убийца убил садиста. Тут нет никаких сомнений.

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В итоге, чтобы не дать публике пуститься в подобные рассуждения о потерях, сам их факт решили предать забвению. Но были не только котлы, но и бездарные, чудовищные по последствиям, военные операции, за провал которых тоже никто не понес ответственности. Это уже было в 1942 году.