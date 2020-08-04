Плакал и просил не стрелять: предсмертное видео Джорджа Флойда впервые попало в сеть
Флойд умер после задержания в мае.
СМИ обнародовали кадры жесткого задержания афроамериканца Джорджа Флойда сотрудниками полиции Миннеаполиса в мае, после которого он умер.
Видео опубликовало издание Daily Mail, на нем видно, как один из правоохранителей направил пистолет на голову мужчины. Затем его вытаскивают из машины, надевают наручники и пытаются заставить сесть в полицейское авто.
Во время задержания Флойд кричал, плакал и просил не стрелять в него. Также мужчина жаловался на клаустрофобию, однако правоохранители игнорировали на это.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Джордж Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины. Полицейский, задерживая мужчину, придушил его шею коленом.
Смерть Флойда повлекла масштабные протесты, которые часто перерастали в беспорядки. В результате погибли минимум 13 человек.
Бывшему полицейскому Дереку Чавену, который задерживал афроамериканца, ужесточили обвинение до убийства второй степени.
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