Плакал и просил не стрелять: предсмертное видео Джорджа Флойда впервые попало в сеть

Флойд умер после задержания в мае.

СМИ обнародовали кадры жесткого задержания афроамериканца Джорджа Флойда сотрудниками полиции Миннеаполиса в мае, после которого он умер.

Видео опубликовало издание Daily Mail, на нем видно, как один из правоохранителей направил пистолет на голову мужчины. Затем его вытаскивают из машины, надевают наручники и пытаются заставить сесть в полицейское авто.

Во время задержания Флойд кричал, плакал и просил не стрелять в него. Также мужчина жаловался на клаустрофобию, однако правоохранители игнорировали на это.

Как сообщал OBOZREVATEL: