"Уважаемый Анатолий Иванович! Поработал тут я намедни для вас разведчиком. Встретился со старыми друзьями-военными и услышал от них кое-что забавное и даже в каком-то смысле секретное. В нескольких европейских странах эти отставники имеют заводики, где производят кормовые добавки, - пишет Анатолий Стреляный для Радио Свобода. - Вот им и стали интересны пропионовые бактерии, без которых их продукция невозможна.

И зачастили мои боевые товарищи куда бы вы думали? На кафедру микробиологии МГУ. Выпрашивают штаммы. Платить за них не хотят, а так: к празднику тысяч пятьдесят коллективу в конвертике… Заслуженному профессору там, кстати, платят тридцать тысяч в месяц. Я своей уборщице плачу двадцать пять. Заходят на кафедру всегда красиво – с букетами роз! Да, Анатолий Иванович, букет роз за продукт многолетнего труда отечественных ученых. Ну, вот, после встречи с друзьями я и решил найти ход на эту кафедру, втереться там в доверие и узнать что-нибудь, что может представлять интерес для вашего радио. На это ушла пара месяцев. Между прочим, просветился там и насчет сыров. Хорошие сыры, да будет вам известно, делаются с участием многоштаммовой закваски пропионовых бактерий. У нас нет хороших сыров, потому что плохое молоко, а молоко плохое потому, что коров пичкают антибиотиками. Те попадают в молоко, а полезные бактерии в антибиотиках не растут. Да и созревать сыр должен семь-восемь месяцев, а у нас терпежу не хватает. Ну, и оборудования нет подходящего. До свидания, Анатолий Иванович, ждите следующего моего разведдонесения из России, которой я желаю добра больше, чем она думает. Подполковник в отставке Сивцов".

Выражаю благодарность за донесение, господин подполковник! Содержательное донесение. В том месте, где про сыр, мне сразу вспомнилось напутствие Пушкина другу, собравшемуся к нему в Петербург из Москвы: заказать себе в Твери "с пармазаном макарони". Эту строку я разместил на своей странице в фейсбуке. Приделал оголовочек: "В Тверь!", за что был наречен остряком-самоучкой. А там, где вы рассказываете о визитах ваших товарищей к микробиологам, я вспомнил Виктора Федоровича Лищенко. Этот, ныне покойный, человек десять своих молодых лет провел в Штатах, служил в советском посольстве сельхозатташе. В этом качестве он водил знакомства с американскими селекционерами, бывал на их опытных участках. "Не я буду, - рассказывал мне, - если не спрячу в манжету хотя бы несколько зерен для родины. Как бы жарко ни было, одеваю для таких случаев рубашку с длинными рукавами".

Не совсем привычно пишет о трагедии в Кемерово наш слушатель Андрей Кобрин. Читаю из его письма: "У многих настрой такой: "Щас найдут стрелочника!" Думаю, как раз он отделается по минимуму. Почему? А потому что именно стрелочники и есть основа режима типа путинского. Их стопудово наказывать не станут, иначе остальные разбегутся. Вместо них наберут дубарей - и тогда заполыхает вообще все. Стрелочники, если захотят, завалят любой режим. Я знаю, что говорю, потому что сам стрелочник. И я уверен: если они будут знать, что по всей строгости накажут именно их, всё будет окэй. Возьмите таких стрелочниц, как тетки в избирательных комиссиях. Если бы они знали, что за мухлевки по телефонным указаниям, которых к делу не подшить, их стопудово посадят, фиг бы они туда пошли. Так что еще раз говорю вполне ответственно: именно стрелочников и надо сажать. Как раз этого вы, граждане, и должны требовать. Вот та самая система, о которой говорится, что ее надо менять, - это и есть тысячи стрелочников. Если они будут знать, что народ порвет их первых, то ни один начальник не успеет приказать им что-то противозаконное: тут же его сольют", - пишет Андрей Кобрин. Говоря иначе, он хочет всего-навсего того, чтобы во всех случаях работал закон. К подлинной законности призывает… Только так, по его убеждению, можно приучить людей не плевать на свои прямые обязанности. Я вот перебираю в голове тех мыслителей, которые не верили в Россию. Все они отказывали ей в полноценном европейском будущем на одном и том же основании. Все: от Чаадаева и Маркса до Зиновьева. Что же это за основание? Что за камень преткновения на русском пути бросался им в глаза? Национальный характер.

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Обычаи, привычки, склонности, навыки людей. Россия, по Марксу, явилась миру из "кровавого болота монгольского рабства", так что варварская природа русских, мол, никогда не изменится. Того же мнения придерживался Чаадаев, первый русский философ. Он грешил на крепостничество: "Cамосознания у населения России никогда не было. И нет его. И не будет его. И не надо его. Бог создал русский народ для того, чтобы показать другим народам, как нельзя жить". Ну, и Зиновьев. Это уже почти наш современник. "Русский народ, - говорил он, -смотрит на жизненные блага как на дар обстоятельств или дар свыше, дар начальства, а не как на результат собственных усилий… Русский народ видимость дела и болтовню о деле предпочитает настоящему делу". Ну, вот. Тут вы поднимете голову от всех этих писаний и делаете для себя одно открытие. Да ведь это же самое от века говорит, раздумывая о своем настоящем и будущем, сам народ! Что он ставит во главу угла без малейших колебаний? Свою натуру, вестимо, нацхарактер! Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Сколько вбьешь, столько и въедешь. Замах рублевый, а удар известно какой… Но неужели так-таки ничего не меняется с течением времени?

Читаю: "Я рожала двадцать пять лет назад. С тех пор произошла просто революция. Тогда при поступлении в роддом отнимали все домашнее: одежду, тапочки, часы, кольцо, а выдавали все казенное, драное, но якобы стерильное.

Соски грубо и густо мазали зеленкой, остальные жуткие подробности опущу. В роддоме женщина переставала быть человеком. Ее, как машину, ставили на родильный конвейер. После родов внушались настоящие полицейские правила. Кормить ребенка строго по часам, ночью - никогда,пеленать крепко-накрепко, ручки по швам. Если он при этом плачет, то он нездоров, на руки его ни в коем случае не брать, дабы не избаловать с младых ногтей! Ну, а в три месяца непременно отдать в ясли-сад, советскому обществу, оторвав от груди

С тех пор отношение медперсонала к женщинам как-то незаметно очеловечилось. Санитарку, которая спросонья кулаком в бок заталкивает новоприбывшую в родильную палату, уже почти не встретить. Сегодня молодая мама знает, что это нормально, если у нее случится депрессия, раздражение. Она знает, как помочь себе. Уже не редкость, что на занятия по подготовке к родам, на курсы по развитию малыша ходят вместе будущие папа и мама. Не знаю статистики, но дочери моих подруг рожают желанных детей!Осознанно и ответственно. Особые книжки, игрушки, студии, кружки - это индустрия! Все это дорого, но у малышей, школьников совсем другие лица: не напряженные, не хмурые, а веселыемордахи с острым интересом к жизни.

Все это, конечно, в больших и малых городах. Понимание, что ребёнок - это человек, просто маленький, пришлос Запада", - пишет эта женщина.