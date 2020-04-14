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14 апреля • обновлено в 20:05
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Пик пандемии коронавируса еще не достигнут – ВОЗ

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Пандемия коронавируса COVID-19 во всем мире еще не достигла своего пика. 90% всех случаев приходится на Европу и США.

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В Европе наблюдается неоднозначная картина по заболеваемости, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргатер Харрис, передает Reuters.

Пик пандемии коронавируса еще не достигнут – ВОЗ

По ее словам, в Италии и Испании ситуация с коронавирусом улучшилась, однако не все так хорошо в Великобритании и Турции, где еще фиксируется рост количества зараженных.

Всего на Европу и США приходится 90% случаев коронавируса в мире. Также все еще фиксируются новые случаи COVID-19 в Китае – это завозные случаи, в основном, из России.

Харрис подчеркнула, что вакцина от коронавируса появится не ранее, чем через год.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Турции заявил, что в стране значительно снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Швейцария Женева
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