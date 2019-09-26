"Перестаньте заигрывать с диктаторами": Туск вспомнил об Украине в прощальной речи в ООН

Мировое сообщество должно помогать слабым, если на них напали сильные, как в случае с Украиной.

Такое заявление сделал президент Европейского Совета Дональд Туск в своей прощальной речи на посту, которую он произнес на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября. Об этом сообщило агенство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Совета.

По словам Туска, чтобы защитить верховенство права, нужно признать, что закон должен быть выше власти.

"Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если на них нападают сильные и безжалостные. Как, например, в случае с Украиной", – сказал он.

Кроме того, президент Европейского Совета считает, что для защиты правды недостаточно обвинять других в пропаганде фейковых новостей.

"Честно говоря, будет достаточно просто перестать лгать. Сегодня слишком много политиков используют ложь как постоянный метод поддержания власти", – убежден политик.

Он также уверен, что недостаточно говорить в выступлениях о защите свободы. "Вы должны защищать права человека везде и каждый день. Вы должны защищать свободу слова и свободу прессы. И вы должны перестать заигрывать с диктаторами и авторитарными режимами", – призвал Туск.

Дональд Туск Спутник

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на 74-й сессии Генассамблее ООН в Нью-Йорке с воспоминания об оперном певце, украинском воине-добровольце Василии Слипаке, погибшем на Донбассе.

Он показал пулю, которой убили Героя, подчеркнув, что его жизнь оккупанты оценили в $10 – стоимость той самой пули.

Он также напомнил о 13 тыс. погибших в войне на востоке и призвал мир не думать, что это чужая война.

Мощное выступление президента Украины на Генассамблее ООН вызвало бурную реакцию у российских пропагандистов.

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