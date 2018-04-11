Переговоры по Донбассу без Путина: в Кремле обиделись на план Меркель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на то, что в мае Украина, Германия и Франция намерены провести переговоры по Донбассу, настоящий "нормандский формат" может быть лишь при участии России.

Кроме того, он подчеркнул, что необходимо обязательно учесть, как на судьбу временно оккупированных территорий повлияет вышеуказанная встреча, пишет РИА "Новости".

На вопрос, обидно ли России, что ее не пригласили на такой саммит, Песков сказал, что нужно сначала его дождаться.

"Давайте дождемся, если такой саммит будет. Наверняка, существуют какие-то вопросы, которые страны предпочитают обсуждать в формате троих, но истинный "нормандский формат", он, как известно, подразумевает участие России", — подытожил пресс-секретарь Владимира Путина.

Как сообщал "Обозреватель", переговоры лидеров Украины, Германии и Франции о судьбе Донбасса анонсировала канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, они состоятся в немецком Аахене.