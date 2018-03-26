"Передай маме, что я ее любила": во время страшного пожара в России дети звонили родным, чтобы попрощаться

Во время смертельного пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" дети звонили родным, чтобы попрощаться.

Как передает "Комсомольская правда", родственница одной из школьниц рассказала, что девочка позвонила ей из кинозала после начала пожара и сообщила, что двери заблокированы.

"Сразу после начала пожара из кинотеатра звонила моя племянница Вика. Она говорила, что горит все, двери в кинотеатре заблокированы. Я ей говорю: "Вика, снимай все, нос закладывай и дыши через одежду". Она говорит: "Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила". И после этого отключилась. Сейчас я ей звоню, идут гудки, но никто не отвечает", - рассказала тетя девочки.

По информации источника, на дневном сеансе в кинотеатре находилась группа 12-летних школьников из поселка Трещевский Кемеровской области. Их сопровождали классный руководитель и двое родителей. Они не стали смотреть детский фильм, а пошли прогуляться по торговому центру, поэтому им удалось выбраться из горящего здания.

Как писал "Обозреватель", в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли десятки людей и еще множество пропали без вести.